Mit Gästen aus Lübeck

Mit den weitgereisten Freunden aus Lübeck, den Red Blacks, veranstalteten sie am Nachmittag auf dem gut besuchten Marktplatz ein Battle mit unterschiedlichster Darbietung von Guggemusik. Gemeinsam musizierend ging es dann durch die Stadt zum Veranstaltungsort in Belgern, dem Schützenhaus. Die Abendveranstaltung starteten sie mit einer Tanzdarbietung des Rock-‘n‘-Roll-Clubs „Dancing Shoes“. Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters erfreuten das Publikum mehre Male an diesem Abend mit ihren künstlerischen Darbietungen.

Ein Kracher war auch der Auftritt der Neußener Heideguggis. Bereits zum zweiten Mal durften wir sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen. Ein Gegenbesuch beim Gugge-Event im November diesen Jahres ist fest geplant. Schon zum dritten Mal sind die Lübecker Red Blacks der Einladung nach Belgern gefolgt. Junge und jung gebliebene Musiker begeisterten mit ihrer Art der Guggemusik.

Etwas ganz anderes folgte danach. Das Udo-Lindenberg-Double aus Belgern legte los und zog das Publikum in seinen Bann. Bekanntlich kommt ja das Beste zum Schluss. Alle Gäste waren gespannt auf den Auftritt der „Geilen Gugge“. Mit einem Medley aus 15 Jahren Guggemusik begeisterten sie ihre Gäste. Zusammen mit den Lübecker Red Blacks auf der Bühne ging es in ein furioses Finale, was in Beifallsstürmen endete und nach mehreren Zugaben verlangte.

„Bedanken möchten wir uns bei allen Fans und Freunden der Guggemusik für die Unterstützung und Treue zu unserem Verein, dem Boxclub Belgern für die Speisenbewirtung an diesem Abend und allen fleißigen Vereinsmitgliedern, die unsere Megaparty zu einem tollen Musikerlebnis werden ließen“, ließen die Mitglieder der Geilen Gugge verlauten.