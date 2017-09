Mit Gutscheinbox die Elbe-Elsteraue entdecken

Schlieben/Torgau. 23 Mal Freizeitspaß und lukullischen Genuss für die Jahre 2018/2019 verheißt die erstmals aufgelegte Gutscheinbox, die gestern von Vertretern des Städtebundes Elbe-Elsteraue, darunter auch Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (2.v.r.), präsentiert wurde. Das Gremium hat sich dazu aus besonderem Grund auf den Weinberg in Schlieben/Landkreis Elbe-Elster begeben, wo am Samstag die dunklen Trauben der Rebsorte Regent eine gute Lese versprechen.

Eine Gutscheinbox mit 23 Angeboten, auf unterschiedliche Art die Region des Städtebundes Elbe-Elsteraue zu entdecken und zu genießen, ist ab sofort auch in Torgau erhältlich. Herausgegeben wurde diese von den Mitgliedskommunen Torgau, Herzberg, Schlieben, Schönewalde, Jessen, Annaburg und Jüterbog sowie vom Bundeswehrstandort Schönewalde, Flugplatz Holzdorf.

Die Bürgermeister und Oberst Mario Herzer haben eigens für die gestrige Präsentation den Weinberg in Schlieben bestiegen (siehe Foto auf der Titelseite), denn einer der Gutscheine ist für einen Ausflug in das fast 1060 Jahre alte Schlieben bestimmt, wo man mit etwas Glück Bacchus und die Kellergeister trifft und beim Feiern im Drandorfhof nach Herzenslust Schliebener Rebensaft in die Gläser füllen kann. Die Stadt Schlieben und der ortsansässige Weinbauverein laden dazu herzlich ein.

Für Torgau hält die attraktiv gestaltete Geschenkbox Bonus-Angebote bereit, die ins Aquavita und in die Kulturbastion führen, nach Zwethau zum Ritteressen, ins Kürbisdomizil sowie auf Entdeckertour durch Torgau (kostenlose Stadtführung für zwei Personen und freier Museumseintritt). In Herzberg locken unter anderem Klettergarten, Freibad, Schloss Grochwitz, ein Reiterhof, eine Paddeltour auf der Elster sowie eine Autovermietung mit lukrativen Offerten. In Annaburg kann gekegelt oder das Porzellaneum besucht werden, in Jessen lädt Winzer Hanke zur Weinverkostung ein, und in Jüterbog gibt es eine Segway-Tour zu erleben.

Rückblende: Im Vorjahr hatte der Städtebund einen Kalender mit zwölf Gutscheinen für regionale Gaststätten herausgebracht – und diese mit dem Angebot – je zweimal essen und einmal bezahlen angeboten. „Diese Kalender gingen weg wie warme Semmeln“, vollzieht Gabi Lang, Geschäftsführerin des Städtebundes, nach. Das habe Mut gemacht, gemeinsam mit der Gutschein Konzept UG aus Taucha ein noch spannenderes Angebot zu gestalten. Damit wolle man länderübergreifend dazu einladen, kulturelle Angebote der Nachbarn kennenzulernen und somit auch die Wirtschaft anzukurbeln.

„Wer eine solche Gutscheinbox zum Preis von 29,80 Euro erwirbt, hat einen vielfachen Geschenkwert inklusive“, vermittelt Gabi Lang. Zudem ist jeder Wertbon als Postkarte gestaltet, die auch einzeln verschenkt werden kann. „Wichtig war uns auch, dass die Angebote im weitesten Sinne für alle Altersklassen und für die Familie einlösbar sind.“

Ab sofort sind die Gutscheinboxen in allen Rathäusern, in Buch- und Blumenläden – und auch im TIC Torgau erhältlich.