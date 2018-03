Torgau. Am Dienstagnachmittag lud die K&S Seniorenresidenz in Torgau zur ersten Auflage des Speed Datings, also einer Partnersuche für neue Mitarbeiter ein. Pünktlich zur Veranstaltung setzte starker Schneefall ein, was vielleicht den einen oder anderen Interessenten davon abhielt, dem Speed Dating beizuwohnen. Aber diejenigen, die vor Ort waren, konnten sich von der Vielfalt der beruflichen Profile bei K&S überzeugen.



Was sofort an diesem Nachmittag im Haus Renaissance auffiel, waren die freundlichen Mitarbeiter, welche den Besuchern den Weg wiesen, Fragen beantworteten – kurzum für alle kleinen und großen Probleme zur Verfügung standen. „Ich glaube mit Fug und Recht sagen zu können, dass sich unsere Mitarbeiter mit Herz und Verstand sowie mit Geduld und Freude bei der Organisation und Durchführung des Speed Datings engagiert haben“, erklärte Residenzleiterin Jacqueline Ulbrich. „Wir haben all unsere Berufsgruppen vorgestellt, alle Profile wurden besucht. Natürlich hätten wir uns über eine höhere Besucheranzahl gefreut.



An der Werbung kann es nicht gelegen haben.“ Jens Kalischke kam sogar aus Rosenfeld zum Speed Dating und zeigte sich mit dem Verlauf für sich sehr zufrieden. „Ich habe aus der Zeitung von diesem Termin erfahren und wollte mich einfach mal informieren. Ich fand das Angebot sehr gut. Wenn alle Faktoren stimmen, bin ich nicht abgeneigt, mich bei K&S zu bewerben“, sagte der aktuell als Altenpflegehelfer und Betreuungsassistent arbeitende Kalischke. Eines offenbarte das Speed Dating letztendlich auch: Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern und Fachkräften gestaltet sich mehr als schwierig, nicht nur bei den Pflegeberufen. „Wir würden uns freuen, wenn wir den einen oder anderen neuen Mitarbeiter für uns gewinnen konnten“, so Jacqueline Ulbrich abschließend.