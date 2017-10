Mit Karte auf Luthers Spuren

Die Museumsnacht am kommenden Freitag bescherte dem Belgeraner Museum bereits knapp 30 Anmeldungen. Wie Ursula Viezens gegenüber der Heimatzeitung gestern erklärte, sei dies überaus erfreulich. Natürlich können sich noch weitere Interessierte melden.

Um 18 Uhr fällt in den Räumlichkeiten des Museums der Startschuss für die mittlerweile dritte Auflage der Museumsnacht. Diese steht ganz und gar im Zeichen der Reformation. So begeben sich die Gäste auf Luthers Spuren durch die Rolandstadt. Eine Station wird unter anderem der Standort der ehemaligen Belgeraner Kirche sein, die sich auf dem Areal Lindenstraße/Gartenstraße befunden haben soll. Auf dem kurzweiligen Geschichtstripp wird Ursula Viezens unter anderem von Ute Simon begleitet. Auch eine alte Karte soll dabei präsentiert werden.

Enden wird die Tour übrigens nach etwa zwei Stunden im Klosterhof. Hier gibt’s von Bäckermeister Golde frisches Brot aus dem Klosterhofbackofen.