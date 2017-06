Mit Katharina durch die Geschichte

So war es auch Katharina selbst, die die Besucher zum Katharina-Tag durch die Stadt führte. „Gott zum Gruße“, sagte sie zu den 33 Gästen, die sich am frühen Nachmittag zu ihr gesellten – am Vormittag waren es 16 Teilnehmer – und die Leute stimmten freudig mit ein.

Stadtführerin Silvia Meinel, die die Lutherin verkörpert, berichtete nicht nur von der Stadt, sondern auch vom Leben Katharinas, das in Torgau endete. „Sie war ein Multitalent ihrer Zeit“, betonte auch Marina Erdmann, die die „Tischreden der Katharina Luther“ von Autorin Christine Brückner las. „Ohne Katharina wäre der Reformator wohl im Chaos des Alltags versunken und die lutherische Reformation nicht vorangekommen. Für manche Zeitgenossen war Katharina die ,Xanthippe der Reformation’ , für andere die Lichtgestalt im Hause Luthers, ein Vorbild für Generationen von evangelischen Pfarrfrauen“, so Marina Erdmann.

Begleitet wurde sie mit faszinierenden Klängen von Jörg Miegel am Saxophon und der Bassklarinette. „Trotz des kleinen Kreises hatten wir eine schöne Veranstaltung mit lebhaftem Schlussapplaus erlebt. Die Akustik war in dem kleinen historischen Bibliothekssaal hervorragend“, betont sie. Auf dem Kunstmarkt des Hahnemannhauses tummelten sich die Künstler. Darunter auch Anke Jahn, die aus Eilenburg angereist war. 35 Bilder von ihr sind noch bis September im Landratsamt Torgau zu besichtigen. Hier zeigt sie einen Querschnitt aus Acryl. Aquarell und Pastell. Für die Vorführung am Samstag entschied sie sich dazu, Pastellmalerei vorzustellen und zeichnete einen schwarzen Raben.

Unlängst neben ihr hatte die Oschatzerin Carmen Forke ihren Stand mit ihren Keramikwerken. Sie selbst ist Mitglied im Johann-Kentmann-Verein und stellt ihre Werke auch in Oschatz, in „Galerie auf halber Treppe“ aus. Unter den Ausstellern war auch Edelgard Sängerlaub aus Priester, einem Ortsteil von Krostitz. „Seit 15 Jahren befasse ich mich nun bereits mit dem Klöppeln. Diese Technik will ich zum Katharina-Tag erläutern. Für Torgau habe ich einige Wandbilder dabei und fertigte zudem ein paar Bären-Handpuppen. Hier wird ein tolles Programm geboten und auch die Leute sind alle sehr nett“, so die Künstlerin. Bei einem solchen Hoffest darf natürlich auch Kräuterhexe Brigitte Bussenius nicht fehlen. Sie informierte über die Wirkung von Brennesselsamen, Baumharz und erklärte, wie man Hustensaft aus Nadelgehölz oder Maiwuchs herstellt.

„Die Natur sagt ,nimm mich’. Wir müssen nur wissen, wie wir es richtig anwenden“, so die Expertin. Die Torgauer Renaissancetänzer brachten mit ihren Tänzen Schwung auf den Markt des Hahnemannhauses. Und bezogen auch die Gäste in ihren Tänzen mit ein, was diese gerne annahmen. Am 21. Oktober wird es wieder einen Tanzworkshop für Jedermann in den Räumlichkeiten des THW Torgau geben. Zwei Mal traten sie am Samstag auf. „Es wird geplant, jedes Jahr ein solches Hoffest zu organisieren, wie wir es in diesem Jahr getan haben“, verriet Tanzmeister Steffen Rolle. Am späten Nachmittag wurde mit einer kleinen Verkostung durch die Katharina-Luther-Stube geführt. Am Abend folgte das Musik-Theater „Herrinnen Käthe“ zur Vernetzung von Historie und Zeitgeist.