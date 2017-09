Mit Löschangriff und Chronik

Am letzten Samstag wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ein Löschangriff für die Kindermannschaften organisiert. Dazu waren die benachbarten Wehren aus Langenreichenbach, Wildschütz, Mahitzschen, Weidenhain, Battaune, Wöllnau und Falkenberg angereist. Bei nicht ganz perfekten Wetterbedingungen konnten jedoch gute Leistungen der Kinder und Jugendlichen erreicht werden. Die Audenhainer Jugendfeuerwehr nutzte den Heimvorteil und belegte in der Altersklasse I den 1. und 3. Platz. Die Langenreichenbacher Wehr kam auf Platz 2. In der Altersklasse II hat die Feuerwehr aus Beckwitz mit einer sehr guten Zeit von 24,78 Sekunden den ersten Platz erreicht. Hier belegten die Feuerwehren aus Battaune und Langenreichenbach den zweiten und dritten Platz.

Anschließend an den Löschangriff ging es mit der Demonstration von verschiedenen Möglichkeiten der Brandbekämpfung weiter. Zum einen konnten die interessierten Zuschauer die Wirkung einer Hochdrucklöschpistole bestaunen, welche in wenigen Sekunden mit geringer Wassermenge einen in Vollbrand stehenden Sessel löschte. Auch die Darstellung der Gefährlichkeit eines Fettbrandes in Kombination mit dem falschen Löschmittel war sehr interessant. Für die verschiedenen Vorführungen möchten wir uns recht herzlich bei den Feuerwehren aus Mockrehna und Belgern bedanken.

Im Anschluss ging es bunt am Nachmittag weiter. Der Auftritt des Spielmannszuges der Feuerwehr Audenhain, die Durchführung einer Tombola in Kombination mit einem Glücksrad und die Auswertung des Feuerwehr-Quiz’ gehörten zu den weiteren Höhepunkten.

Ein weiteres Highlight war das Video zur Chronik der Jugendfeuerwehr Audenhain. Mit viel Liebe zum Detail konnte man zu jeder vollen Stunde die Geschichte der Jugendfeuerwehr Audenhain kennenlernen. Der ein oder andere Besucher erkannte sich auf den Bildern wieder und dabei wurden viele schöne Erinnerungen wach. Ein herzlicher Dank geht an alle Sponsoren, die unser Jubiläum mit materiellen und finanziellen Zuwendungen unterstützt haben.