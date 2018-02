Mit Leib und Seele für die edlen Vierbeiner

Graditz. In altem Glanz erstrahlen wieder das historische Schloss von Graditz (eigentlich Landstallmeisterhaus), das Gestütsportal und die umfangreichen Stallanlagen. Pferde aus Graditz genießen weltweit einen sehr guten Ruf. Die einzigartigen Aufzuchtbedingungen locken Pferdebesitzer aus nah und fern. All dies ist maßgeblich das Verdienst von Gestütsleiter Steffen Bothendorf, der hier in Graditz seit 1980 untrennbar mit der Entwicklung des Gestütes verbunden ist. Am 2. Februar, kurz vor seinem 63. Geburtstag, hieß es nun Abschied nehmen, aus gesundheitlichen Gründen. Doch wer Steffen Bothendorf kennt, der weiß – das Gestüt, die Mitarbeiter und die Pferde werden weiter ein ganz wichtiger Bestandteil seines Lebens bleiben.

„Wenn ich jetzt zurück blicke, dann wurde die Zeit mit den ostpreußischen Gestütswärtern, die durch die Wirren des II. Weltkrieges nach Graditz gekommen waren, für mich zu einem Quell entscheidender Erfahrungen. Ich habe so viel von ihnen gelernt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar“, lautet das Fazit von Steffen Bothendorf. Ordnung und Sauberkeit sind so wichtige Markenzeichen für das Graditzer Gestüt geblieben.

Mit viel Leidenschaft und Hartnäckigkeit machte sich Steffen Bothendorf nach der Wende verdient um den Ausbau und die Sanierung des Gestütskomplexes. In der Leitung des Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB) fand er die entscheidenden Partner. Er hat sich damit wohl selbst ein Denkmal gesetzt, ohne daran einen Gedanken zu verschwenden. Ihm ging es stets nur um die Bewahrung bzw. Wiederbelebung des Rufes von Graditz als ein Mekka der Pferdezucht. Gekörte Hengste und erfolgreiche Siegerstuten sind Beweise dafür.

„Tolle Pferde konnten wir an große Sportler weitergeben“, weiß der Gestütsleiter zu berichten. Stolz macht es ihn daher auch, dass im Zusammenwirken mit dem Freistaat Sachsen ein Pächter für die Vollblutzucht gefunden werden konnte. Auf den Rennbahnen blieben so die traditionsreichen Farben des Graditzer Renn-stalls erhalten. Übrigens: so mancher berühmte Derby-Sieger hatte seine Wurzeln in Graditz. Ständig ausgebaut wurden die Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung des Tourismus. Verschiedenste Kulturveranstaltungen und Züchterwettbewerbe stehen dafür exemplarisch.

Zu einer begeisternden Demonstration der Leistungsfähigkeit der Graditzer Züchter ist die alljährliche Gestütsschau Ende Mai geworden. Gemeinsam mit den heutigen Oberstutenmeister Hans Joachim Smirek entwickelte Bothendorf die Idee dazu und setzte sie um.

Großes Augenmerk legten und legen die beiden auch auf die Ausbildung im Bereich des Hauptgestütes Graditz. Sie lag viele Jahre sehr erfolgreich in den Händen von Axel Frauenheim. Aktuell ist Antje Kleinschmidt verantwortlich für die Lehrlingsausbildung. Nach wie vor ist das Interesse der jungen Leute an einer Lehre in Graditz ungebrochen hoch.

„Überhaupt sind unserer Erfolge nur durch ein ideales Team zu erreichen gewesen, das aus engagierten und zielorientierten Kollegen besteht“, schätzt Steffen Bothendorf ein.

Mit der jetzt neu gewonnenen Freizeit will der Pferdemann seinen Hobbys mehr Aufmerksamkeit schenken. Dazu zählt unter anderem die Hundezucht, die ihn schon seit seinem Studium begeistert. Mit Sohn Erik kann er nun öfter gemeinsam zur Jagd gehen. Überhaupt wird die Familie jetzt mehr von ihm haben. „Ich arbeite außerdem an mehreren Büchern zur Pferdezucht“, erklärt er. Und wie gesagt, Graditz lässt ihn eh nicht los. So wird er wohl regelmäßig dort Gast sein, und auch seine Hilfe stets gern anbieten. Von seinem Nachfolger, Philipp Klingbeil, ist er der Meinung, dass der junge Mann (31) perfekt in das Traditionsgestüt passt.

Übrigens wird es die offizielle Verabschiedung von Steffen Bothendorf im Rahmen der diesjährigen Gestütsschau am 27. Mai geben.

Vita

Dipl.-Agr.-Ing. Steffen Bothendorf wurde am 04.02.1955 in Mügeln (Sachsen) geboren. Nach Berufsausbildung mit Abitur im VEG (Z) Tierzucht Köllitsch (Zootechniker/ Mechanisator) absolvierte er seinen Grundwehrdienst in Halle/Saale. Im Jahre 1976 nahm er ein landwirtschaftliches Studium der Tierproduktion mit Ausrichtung zur Pferdezucht an der Karl-Marx-Universität in Leipzig auf, welches er 1980 als Dipl. Agraringenieur abschloss.

Ab September 1980 arbeitete er als Assistent der Zentralstelle für Pferdezucht in Berlin mit Einsatz im VE Gestüt Graditz. Im Jahre 1982 wurde er zum Zuchtleiter des Gestütes berufen. Er war gleichzeitig Mitglied der Eintragungskommission für das Englische Vollblut der DDR sowie ab 1984 stellvertretender Gestütsleiter. Durch einen mehrmonatigen Studienaufenthalt 1987 in der damaligen CSSR unter anderem im Gestüt Napajedla, konnte er seine Kenntnisse auf dem Gebiet der internationalen Pferdezucht erweitern.

Im Jahre 1991 wurde das Graditzer Gestüt in die Treuhandanstalt überführt und Herr Bothendorf wurde 1992 als Geschäftsführer des Hauptgestütes Graditz bestellt. Mit der Neubildung der Sächsischen Gestütsverwaltung am 01.04.1992 wurde er zum Leiter des Hauptgestütes Graditz sowie als Stellvertreter des Leiters der Sächsischen Gestütsverwaltung berufen. In dieser Funktion arbeitet er auch weiterhin nach der Gründung des Staatsbetriebes Sächsische Gestütsverwaltung zum

1. 1. 2004. Seit 1993 ist Steffen Bothendorf Mitglied in mehreren Fachgremien der Pferdezucht. Er ist seit 1978 verheiratet und hat zwei Kinder.

Quelle: Sächsische Gestütsverwaltung