Mit Poesie und Melodie das Publikum erfreuen

Torgau. Wenn sich Poesie und Musik begegnen, wird Erzähltes und Gespieltes höchst gefühlvoll erlebt. Um eine solche Liasion für ein interessiertes Publikum erlebbar zu machen, haben sich in der Elbestadt zwei Expertinnen zusammengetan: Prof. Elvira Dreßen, Leiterin der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“, und Claudia Eilenberger, Leiterin der Torgauer Stadtbibliothek.



Ihre Idee ist in wenigen Wochen zum Plan gereift: Unter dem Titel „Poesie & Melodie“ soll eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen werden. Der nahende Frühlingsbeginn liefert zugleich den perfekten Termin für den Auftakt: Am 20. März wird zu 19 Uhr in den Saal der Torgauer Bibliothek eingeladen. „Die Gäste dürfen sich auf einen bunten Frühlingsstrauß als literarisch-musikalische Huldigung an den Frühling freuen, in Form von Vorträgen unserer talentieren Musikschüler und mit Gedichten, die Frau Eilenberger rezitieren wird“, informiert Prof. Dreßen zum Pressetermin in der Bibliothek. Dabei sitzt sie just an jenem mächtigen Flügel , an dem der Nachwuchs auch am 20. März spielen wird. Als kleinen Vorgeschmack lässt sie einige Akkorde klingen, lauscht in die Töne hinein und verheißt: „Das Instrument ist gut gestimmt worden, und der Platz, an dem es steht, ist geradezu ideal für unsere gemeinsame Sache.“



Bei dem Flügel, gebaut im Jahr 1886, handelt es sich um jenes Instrument, dass Dreßen und der Förderverein der Kreismusikschule zu einem Symbolpreis angeboten bekam, von einem Musikfreund aus Weimar (TZ berichtete).

Ein Glücksfall, der seinesgleichen sucht, aber auch ein Problem darstellte, weil die Musikschule aufgrund der Gebäudesanierung ausgelagert ist. Auf der Suche nach einem angemessenen Aufstellort für den Flügel hatte sich Elvira Dreßen an jenen Raum in der Stadtbibliothek erinnert, der bereits im Sommer vor drei Jahren von der Internationalen Sächsischen Akademie genutzt wurde. Mit ihrer Anfrage an Claudia Eilenberger rannte sie offene Türen ein. „Wir haben hier den Platz und bekommen so die Möglichkeit, dem Saal mehr mit Leben zu erfüllen“, sagt sie.



Das soll nun in dieser Form am 20. März zum ersten Mal erfolgen. Beide Initiatorinnen sind sehr gespannt auf die Resonanz. „Es stimmt mich sehr froh, dass wir wieder einmal im künstlerischen Bereich zwei Kompetenzen in unserer Stadt zusammenführen können“, wertet Prof. Dreßen. In der Folge soll es weitere Veranstaltungen geben: am 12. Juni mit italienisch angehauchter Poesie & Melodie, am 25. September mit einem herbstlichen und am 4. Dezember mit einem vorweihnatlichen Thema.