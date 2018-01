Mit Schulz in den Norden

Die Nordland-Enthusiasten Petra und Niels Schulz aus Beilrode haben einen Streifzug über die Inseln Island, Spitzbergen, Orkney und zu den Lofoten unternommen. Am Freitag, 19. Januar 2018, zeigen sie im Veranstaltungsraum der Torgauer Stadtbibliothek interessierten Natur- und Reisefreunden spannende Landschaften mit atemberaubenden Tier- und Pflanzenbildern, (ent-)führen in Islands dunkelstes Kapitel – die Lavahöhlen, zeigen den Einstieg von Jules Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und führen letztendlich zur nördlichsten Stadt der Welt: nach Longyearbyen auf Spitzbergen. Als Bonus gibt es Einblicke in die bizarre, einmalige Welt des inneren Vulkans Thrihnukagigur. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf drei Euro und an der Abendkasse fünf Euro; für Getränke ist gesorgt. Beginn ist 19 Uhr.