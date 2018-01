Mit Vollgas 2017 verabschieden

Motorsport. Am morgigen 31. Dezember veranstaltet der MSC Dahlen wieder sein traditionelles Silvester-Offroad-Motorradtreffen auf der Geländepiste „Am Burgberg“. Eingeladen sind hierzu neben allen aktiven Quad, Enduro- und Crosspiloten auch die hoffentlich zahlreichen Zuschauer. Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr. Am Lagerfeuer wird mit warmen Getränken und Speisen dafür gesorgt, dass es sowohl dem Publikum als auch den Aktiven in den Fahrpausen und bei ihren „Benzingesprächen“ nicht kalt wird.

Traditionell pilgern auch zahlreiche Torgauer Motorsportfans wie auch Aktive aus der lokalen Enduro- und Cross-Szene in die Heidestadt.

www.msc-dahlen.de