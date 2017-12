Mit dem "fliegenden Auge" über Torgau unterwegs

Mit Maschinen vom Typ Mi-2 führte die sächsische Polizei-Hubschrauberstaffel vor 20 Jahren regelmäßig Gewässerkontrollflüge auch in der Region Torgau durch. Bei einer Zwischenlandung auf den Elbwiesen sprach unsere Zeitung mit dem Piloten und erfuhr dazumal Interessantes. Die Mitarbeiter hatten bei ihren Routine-Einsätzen zwischen Riesa und Dommitzsch vor allem im Verlauf des Flusses vieles auf dem Schirm.

Illegale Müllablagerungen zum Beispiel. In erster Linie aber den Schiffsverkehr auf der Elbe. Weil in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester kaum „Bewegung“ auf der Elbe zu erwarten war, sollten die nächsten Patrouillenflüge erst wieder im neuen Jahr starten. Im Sommer konnte die Besatzung auch noch ganz andere Hilfestellung geben: Beim Anflug im Raum Torgau wurde der Brand eines Getreidefeldes in der Nähe der B 6 entdeckt und sofort an die Feuerwehren weitergegeben. Gewässerkontrollflüge gibt es auch heute noch – allerdings mit wesentlich modernerer Technik. Die meisten zweimotorigen russischen Mi-2 stehen bereits im Museum. Nur noch wenige sind im Einsatz.