Mit dem Ball flogen auch die Namen

Und plötzlich fliegt ein mit bunten Bändchen geschmückter Ball von einer Ecke des Raums in die andere …

Torgau. 26 Fünftklässler der Katharina-von-Bora Oberschule Torgau, in diesem Fall der Klasse 5b, warfen sich am Vormittag den Ball untereinander zu und riefen dabei laut ihre Namen. Die Jungen und Mädchen waren gestern für reichlich eine Stunde Gäste des Jugendbildungsprojekts wintergrüne. Ziel des Ausflugs war es, sich auf spielerische Art und Weise untereinander bekannt zu machen. Der Fachmann spricht von Teambildungsworkshop, der bei den vorrangig aus dem Raum Belgern kommenden neuen Oberschülern gut ankam.



Neben den Spielen in der und um die Wintergrüne, die nach Angabe von Beate Senftleben auch von Oberschülern aus Torgau Nordwest sowie des Johann-Walter-Gymnasiums genutzt werden, machten sich die KvB-Schüler zudem mit ihrer Schulsozialarbeiterin Stefanie Kleye bekannt.