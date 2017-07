Mit dem Besuch auf der Elbe geschippert

Torgau. Seit mehreren Jahren besteht nun bereits die Partnerstadt zwischen Fregatte und THW, jedes Jahr gehen Erstere auf so genannte Patenschaftsfahrt. Eine Woche lang werden so die verschiedenen Partnerstädte besucht, dies waren in diesem Fall Dresden, Torgau und Leipzig. In Torgau machte sich die Fregattenbesatzung, bestehend aus 22 Männern und Frauen, zusammen mit dem Technischen Hilfswerk auf mehreren Booten auf, um ein wenig die Elbe zu erkunden.



„Doch natürlich ist solch eine Partnerschaft ein Geben und Nehmen“, erklärt Oberleutnant Christopher Lechner. So wird das THW Torgau am übernächsten Wochenende die Fregatte in Wilhelmshafen besuchen und sich dort gemeinsam mit der Besatzung das Schiff, welches momentan in der Werft liegt, anschauen.