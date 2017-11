Mit dem Boot zur Landesgartenschau

Torgau. Am Montag trafen sich die Fach- und Sachpreisrichter sowie Sachverständigen zur Abstimmung der Ausschreibungsunterlagen zum freiraumplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerb.

Damit wurde eine weitere Wegmarkierung für die 9. Landesgartenschau im Jahr 2022 in Torgau gesetzt. „Auf Mitte April ist der Abgabeschluss für die Wettbewerbsbeiträge terminiert, über die dann das Preisgericht circa sechs Wochen später entscheidet“, informiert die Landesgartenschaubeauftragte Bettina Klein aus dem Stadtplanungsamt der Stadtverwaltung Torgau.

Ungeachtet des Wettbewerbs sind aber auch die Torgauerinnen und Torgauer gefragt, denn neben dem Wettbewerb wird es noch eine Vielzahl großer und kleiner Einzelprojekte geben, in deren Rahmen die Ideen der Bürgerschaft gefragt sind.

„Deshalb laden wir interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagabend zu einem Informationsabend in den Festsaal des Rathauses ein“, sagt Oberbürgermeisterin Romina Barth. „Neben ersten Informationen zur Landesgartenschau steht zudem auch Wissenswertes zum geplanten Wasserwanderrastplatz auf dem Programm.“

Die Stadt Torgau will zur Erschließung neuer touristischer Zielgruppen eine kleine Bucht an der Elbe zum Wasserwander-Rastplatz ausbauen und Anlegemöglichkeiten für kleinere Motorboote sowie Ruderboote und Kanus entwickeln. Dieser Wasserwanderrastplatz ist auch ein Bestandteil des zukünftigen, rund 19 Hektar großen Geländes der Landesgartenschau.

Der öffentliche Bürgerinformationsabend am Donnerstag beginnt 18 Uhr im Großen Festsaal. Für Informationen und Antworten stehen:

• Romina Barth, Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Torgau

• Jochen Heinz, Geschäftsführer Landesgartenschau Frankenberg/Sa.

• Dr. agr. Dipl.-Ing. Gabriele Seelemann, Landschaftsarchitektin

• Bettina Klein, Stadtplanungsamt der Stadtverwaltung Torgau

• Frank Kupfer, Landtagsabgeordneter und Schirmherr der Landesgartenschau

• Katrin Arndt, Kämmerin der Stadtverwaltung Torgau

• und Konstantin Loßner, Projektsteuerung Wasserwanderrastplatz zur Verfügung.