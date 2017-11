Mit dem Druck gut umgegangen

Nach einem missglückten Saisonstart mit zwei Niederlagen gegen ersatzgeschwächte Engelsdorfer und im Lokalderby gegen Oschatz standen die Schachfreunde Torgau am dritten Spieltag der 1. Bezirksklasse bei der Schachgemeinschaft Leipzig bereits unter Erfolgsdruck. An ehrwürdiger Stätte im Sportforum und unter dem motivierenden Logo der Roten Bullen über dem Eingangstor traf man auf die neunte Mannschaft des größten Leipziger Schachvereins. Die „Nachwuchstruppe“, die Erfahrungen im Männerbereich sammeln sollte, war als Gegner für die zumindest altersmäßig gestandenen Torgauer schwer einzuschätzen.

Nach der klaren Niederlage in der letzten Saison erwischte man diesmal aber einen besseren Start. Ralf Richter an Brett 2 konnte sicher gewinnen. Sein Gegner hatte eine Figur geopfert, um mittels Dauerschach ein Remis zu erreichen. Richter konnte seinen König jedoch vor den Schachgeboten verstecken und den materiellen Vorteil sicher verwerten. Horst Labetzsch an Brett 6 wickelte in ein angenehmes Endspiel ab, was letztlich zur Punkteteilung führte. Reinhard Nosek ließ sich von der ungewöhnlichen Eröffnung seines Gegners, der einen Bauern für die Initiative opferte, nicht beeindrucken und brachte die Torgauer mit seinem Punkt auf Siegkurs. Als schließlich noch Andres Scherf und Harald Blanke gewannen, stand das Endergebnis von 4,5:3,5 fest. Mit den ersten Punkten in der Tabelle konnten die Abstiegsplätze verlassen werden. Am nächsten Spieltag trifft man zu Hause auf die zweite Mannschaft von Springer Leipzig.