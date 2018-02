Mit dem Hoch ganz tief in den Keller

Torgau. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem ungewöhnlichen Kälteeinbruch, er wird die Menschen in Nordsachsen noch kräftig bibbern lassen. Die TZ fragte nach, was zu erwarten ist, wie man sich am besten vorbereitet und wie man sich bei den Temperaturen verhält.



Ein kräftiges Hoch über Skandinavien führt aus Russland und Sibirien extrem kalte Festlandluft nach Sachsen und bis hinüber in den Westen und Süden des Landes. Christian Kronfelder vom Deutschen Wetterdienst spricht gegenüber TZ von einer außergewöhnlichen Lage für Ende Februar: „So etwas erlebt man nicht alle Jahre. Vor allem in der Nacht zu Sonntag sackte die Temperatur in den Keller, wurde es spürbar immer frostiger. Bis minus 12 Grad zeigte das Thermometer stellenweise an.“ Voraussichtlich erst am Donnerstag wird es etwas milder. Ob es dann aber auch wieder für Werte über den Gefrierpunkt reicht, ist noch offen.



Die Hausärzte registrieren bereits seit einigen Wochen eine Häufung von Grippe-Erkrankungen, hauptsächlich Influenza A und B. Und das Gesundheitsamt hat einen wichtigen Tipp für alle, die draußen unterwegs sind: Warm anziehen! Die körpereigene Abwehr funktioniert nun mal unter Kälte schlechter. Viren haben es einfacher. Viele Leute seien tatsächlich zu leicht bekleidet, heißt es. Vor allem Kinder sollten unbedingt eine Mütze tragen, weil sie einen Großteil der Wärme über den Kopf verlieren. Auch die Herren mit schütterem Haar sollten in dieser Hinsicht nicht zögern. „Wer sich an frischer Luft sportlich bewegt, sollte sogar zu einem Mundschutz greifen“, fügt Landkreis-Sprecher Peter Stracke hinzu.



Sich rasch noch abhärten, den Körper trimmen, bringt so abrupt gar nichts. Da bedarf es einer längeren Vorbereitungszeit. Es sei niemanden zu raten, jetzt anzufangen mit saunieren“, so die Behörde. Ebenso bringt die verstärkte Einnahme von hoch dosiertem Vitamin C gar nichts. Generell gilt: Wer das ganze Jahr über gesund und sportlich lebt, ist auch für Infekte weniger anfällig. Falls es einen doch erwischt hat, sollte man sich ein paar Tage Ruhe gönnen. Bitte nur in die Ellenbogen-Beuge niesen, um andere zu schützen. Und in den Tagen hoher Grippe-Gefahr öffentliche Verkehrsmittel und größere Menschenansammlungen meiden.



Wer auf das Auto angewiesen ist, sollte jetzt unbedingt noch einmal die Batterie von einem Fachmann checken lassen, vor allem, wenn sie älter ist. Laut ADAC gilt dies als größte Schwachstelle. „Rund 200 000 Einsätze im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg waren allein auf eine defekte Batterie zurückzuführen“, sagt Sprecher Julian Häußler. Er empfiehlt, auf kurze Strecken mit Pkw zu verzichten.

Schnee und Eis sind komplett zu entfernen, den Motor sollte man nicht im Stand laufen lassen, wie es viele vor Fahrtantritt tun. „Nehmen Sie einen Handkratzer, lösen Sie den Scheibenwischer vorsichtig, falls er angefroren ist, verwenden Sie Enteisungsspray und greifen Sie zu einem Pflegestift bei den Gummidichtungen“, zählt Häußler auf. Einen Schneebesen und eine warme Decke sollte man immer im Auto haben. Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage und ordentliche Winterreifen – der ADAC empfiehlt 4 Millimeter Profiltiefe –seien ebenso wichtig.



Doch wie stehts mit den Vierbeinern beim Gassigehen? „Bei gesunden Hunden reicht das Fell in der Regel als natürlicher Wärmeschutz aus. Nur bei einem kranken Tier oder einem Hund mit sehr kurzem Fell kann ein artgerechter Mantel oder Pullover sinnvoll sein“, so der Deutsche Tierschutzbund. Wenn Salz gestreut wurde und die Tiere dem nicht ausweichen können, schützt vor dem Gassigehen das sanfte Einreiben mit einer kleinen Menge Melkfett oder Vaseline die empfindlichen Pfoten.



Probleme kann der starke Frost auch für die Müllabfuhr bringen. Die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH rät deshalb, Abfälle möglichst trocken und locker in die Tonnen einzufüllen. Egal, ob es sich um Gemüsereste aus der Küche oder um Laub und Zweige aus dem Garten handelt. „Feuchte Dinge wie Windeln sollten in eine Tüte gepackt werden“, so Landkreis-Sprecher Peter Stracke. Es hilft zudem, die Abfälle dick in Zeitungspapier oder in eine Papiertüte einzuwickeln. Auch können Lagen aus zerknülltem Papier, zerrissenen Eierkartons oder Pappschachteln zwischen die Küchenreste und Tonnenwände gestopft werden. Dann friert nichts fest. Ideal seien geschützte Standorte für die Tonne – entweder an der Hauswand, im Carport oder in der Garage.



Übrigens: Auch wenn der Behälter nicht oder nur unvollständig geleert werden konnte, wird beim Kippvorgang elektronische eine gebührenpflichtige Leerung registriert. „Bei angefrorenen Abfällen haben Sie keinen Anspruch auf Erlass oder Reduzierung der Gebühr“, meint Stracke abschließend