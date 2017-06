Mit dem jetzigen Politik-Stil unzufrieden

Torgau. „Für meine Begriffe brauchen wir in den Parlamenten mehr Menschen, die mit Berufs- und Lebenserfahrung die praktische Sicht auf die Dinge haben und die genau wissen, was passiert, wenn ein Gesetz so oder so beschlossen wird!“

Rüdiger Kleinke macht gleich klar, warum er sich so ins Zeug legt. Es bohrt in ihm. Er würde vieles ändern. Mitreden. Mitgestalten. Doch dafür muss er erst einmal gewählt werden. Die überbordende Bürokratie in diesem Lande nervt den Delitzscher. Manche Berufspolitiker wissen gar nicht, was sie da anstellen.

Zum Beispiel in der Landwirtschaft: Da gibt es durchaus interessante Fördermittelprojekte im Bereich Umwelt. Doch letztlich haben die ganzen Beschlüsse dazu geführt, dass die Bauern inzwischen mehr Zeit am Schreibtisch verbringen als auf dem Feld. „Was du nicht selbst tust, tut kein anderer für dich!“, lautet Kleinkes Leitspruch. Ein Satz, der sich tief in sein Unterbewusstsein grub und der ihn schon manches Mal bei einer größeren Herausforderung angetrieben hat.

„Mein Großvater sagte ihn ständig. Er meinte damals vielleicht nur, dass ich mein Zimmer aufräumen oder den Stall ausmisten sollte. Aber der Kern des Spruchs ist in meine DNA übergegangen“, lächelt der SPD- Bundestagskandidat: „Kümmere dich um die Dinge, die dir wichtig sind, selbst!“ Weil er mit dem Politikstil unzufrieden sei, habe er beschlossen, seinen Hut in den Ring zu werfen. „Ich betrachte es ausdrücklich als Angebot auch an die Wähler anderer Parteien, mich zu unterstützen und mir zumindest die Erststimme zu geben.“ Der SPD-Mann zusammenfassend: „Wir brauchen eine starke Stimme im Parlament. Nordsachsen braucht das!“

Rüdiger Kleinke ist in Wurzen geboren und wenig später mit der Familie nach Delitzsch gezogen. Da war er fünf Jahre alt. Der Vater hatte eine neue Arbeit gefunden. Sein Sohn zeigte sich vielseitig interessiert. Besonders Sprachen lagen ihm und er verbrachte viel Zeit mit Büchern, die er manchmal auch in Englisch oder Französisch las. Doch der junge Rüdiger Kleinke konnte sich genauso für Sport begeistern. Radfahren zum Beispiel. 80 bis 100 Kilometer sind selbst heute kein Problem, wenn es um eine Tagesetappe geht. Die Dübener und Dahlener Heide gelten als beliebte Ziele. „Für mich ist es kein Sport, sondern Entspannung. Ich halte an, wo es mir gefällt, besichtige dies und jenes“, so der Loberstädter über seine Ausfahrten. Der Traumberuf war zeitig klar: Lehrer. Durch besondere Umstände schaffte es Kleinke zum jüngsten Lehrer der DDR. Mathe und Physik lauteten seine Fachgebiete.

Besondere Umstände waren es wiederum, die den 48-Jährigen nach der Wende zum Wechsel veranlassten. Seine Abschlüsse wurden nachträglich nicht anerkannt. Nun also der Sprung in die freie Wirtschaft, zu einer Bank – eine riesige Umstellung. Und dass, wo für die Neu-Bundesbürer ohnehin alles neu war. Kleinke brannte vor Ehrgeiz, nutzte jede Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren, schaffte es bis zum Dozenten für Kreditwirtschaft an der Akademie in Frankfurt /M. „Was ich mache, mache ich richtig“, lächelt der Nordsachse nicht ohne Stolz.

Der Wunsch, sich selbständig zu machen, überwog und ließ den Delitzscher ein weiteres Mal von vorne beginnen. Als Gründer und Geschäftsführer einer Versandhandelsfirma (27 Mitarbeiter) – man vertreibt deutschlandweit Weine – sieht sich Kleinke als finanziell unabhängig. „Ich habe kommunalpolitische Erfahrung, bin seit jeher an großer Politik interessiert. Ich halte mir aber zugute, dass ich nicht zum Politik-Establishment gehöre und nicht davon leben will“, betont er.

Sollte der SPD-Kandidat den Sprung in den Bundestag schaffen, will er trotzdem Geschäftsführer und damit unabhängig bleiben. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Delitzscher Stadtrat sieht er sich in seiner Partei gut vernetzt. Heimat. Arbeit. Sicherheit – heißen die Schlagwörter für den Wahlkampf. Diese Bodenständigkeit hat Kleinke (Christ, evangelisch) wohl auch in seinem Privatleben verinnerlicht. Mit seiner Frau will er dieses Jahr silberne Hochzeit feiern.

Zwei Kinder, ein 13-jähriger Sohn und eine 17-jährige Tochter, machen das Familienglück perfekt. Heimisches Domizil ist ein schmuckes Haus mit viel Rasen, aber ohne Garten, wie der Delitzscher gerne lächelnd einräumt. Er bewundere jene Menschen, die den berühmten „grünen Daumen“ besitzen. Durch seine berufliche Tätigkeit sei er aber ohnehin sehr oft unterwegs, so dass sich gemeinsame Aktivitäten auf das Wochenende beschränken. „Wir sind keine Stubenhocker, reisen gerne, sehen uns Städte und Landschaften an“, sagt der Familienvater und bringt gleichzeitig das Radfahren wieder ins Spiel.

Rüdiger Kleinke hat auch eine humorvolle Seite, die er in der fünften Jahreszeit gerne auslebt. Der 48-Jährige ist Gründungsmitglied und Präsident des Delitz-

scher Carneval Vereins und lässt es sich nicht nehmen, in der närrischen Saison die Büttenreden zu zelebrieren. Seit 1993 gibt es den DCV, inzwischen mit 90 Mitgliedern. Kleinke sieht es auch als Beitrag für die Kinder- und Jugendarbeit in seiner Stadt. Doch erst einmal liegt sein Fokus auf dem 24. September 2017, dem Tag der Wahl.

Ob schnelles Internet, Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum – „man könnte jede neue Stelle mit 20 Prozent Lohnkostenzuschuss fördern“, Abschaffung der kalten Progression, Einführung eines gerechteren Steuersystems, Entlastung der Normalverdiener: Rüdiger Kleinke glaubt zu wissen, was viele Menschen in Nordsachsen ärgert und bewegt. Und hofft mit seinen Ideen auf Zuspruch.

INFO

Rüdiger Kleinke

Alter: 48 Jahre

Geburtsort: Wurzen

Konfession: evangelisch

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Abschluss: Universität Leipzig, Dipl.-Lehrer für Mathematik und Physik

Beruflicher Werdegang:

1989 – 1991 Lehrer Mathematik, Physik und Astronomie in Delitzsch

1991 – 2000 Firmenkundenberater bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG

1997 Gründung weinbestellung.de

Seit 2000 Gründer und Inhaber von ebrosia.de, Versandhandel für Wein

Politischer Werdegang:

1990 Mitgründer der SPD in Delitzsch

Seit 2008 Vorsitzender SPD-OV Delitzsch

Seit 2014 Mitglied SPD-Landesparteirat Sachsen

Seit 2016 stellv. Kreisvorsitzender SPD Nordsachsen

Seit 2009 Stadtrat in Delitzsch



Seit 1993 Gründer und Präsident des Delitzscher Carneval Vereins

2009 -2013 Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Leipzig