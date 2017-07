Mit der neuen Nummer überhaupt kein Problem

Das war ein interessantes Bild, was sich da am gestrigen Mittwochvormittag den Menschen bot, die am Torgauer Bahnhof auf ihre Züge warteten. Mehrere Menschen in Rollstühlen, die zusammen mit drei wichtig aussehenden Personen und der Torgauer Oberbürgermeisterin auf dem Bahnsteig standen und diskutierten. Wer schon im August 2011 die Torgauer Zeitung gelesen hatte, dem mag dieses Bild bekannt vorkommen. Damals waren es jedoch die Bauarbeiter und keine Männer mit Hemd und Krawatte, die Besuch vom Torgauer Selbsthilfeverein für körperbehinderte Menschen Besuch bekamen. Dies geschah damals im Rahmen des Baubeginns des barrierefreien Überwegs, um Rollstuhlfahrern das Bahnfahren zu ermöglichen.

Das war nämlich vor 2011 in Torgau schlichtweg nicht möglich. Und auch gestern ging es wieder darum, für die Barrierefreiheit in Torgau zu kämpfen. Zwar ist der Überweg nach wie vor vorhanden und auch weiterhin benutzbar, von Barrierefreiheit kann jedoch keine Rede sein. Denn seit März dieses Jahres weigerte sich die Bahn schlichtweg, Rollstuhlfahrer in Torgau sowohl ein- als auch aussteigen zu lassen (TZ berichtete).

Gestern hatte sich nun also der Torgauer Selbsthilfeverein unter Leitung von Doris Lehnert am Torgauer Bahnhof gemeinsam mit Vertretern der Deutschen Bahn getroffen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Kay Falz, Michael Martinowski und Peter Schwabe waren an diesem Vormittag anwesend, um sich den Problemen der Körperbehinderten mit der Deutschen Bahn zu stellen. Ersterer ist für die Baumaßnahmen am Torgauer Bahnhof zuständig und war bereits 2011 beim Bau des Überwegs beteiligt, die beiden anderen Vertreter kamen vom Station- und Servicemanagment in Leipzig.

Haarklein wurde ihnen von Doris Lehnert und Jana Treffler, Mitglied der Arbeitsgruppe „ÖPNV für alle“ des Landesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen, geschildert, wie denn die Situation hier am Torgauer Bahnhof sei und was sie bisher unternahmen. Hier war die Rede von Kontaktaufnahme sowohl mit der Mobilitätszentrale der Bahn, als auch die so genannte 3-S-Zentrale. An beiden Stellen hätte es die Auskunft gegeben, das Ein- und Aussteigen in Züge der Deutschen Bahn am Torgauer Bahnhof sei nicht möglich.

„Ja, das ist durchaus möglich“, sagte Michael Martinowski. So sei der Torgauer Bahnhof bei der Mobilitätszentrale gar nicht als möglicher barrierefreier Aussteigepunkt gekennzeichnet, da dort kein Personal der Abteilung „Station & Service“ vorhanden wäre. „Immer wenn Personal an einem Standort vorhanden ist, dann nimmt die Mobilitätszentrale diesen auch an.“ Und auch der barrierefreie Überweg, welcher 2011 nach einer Protestaktion des Selbsthilfevereins gebaut wurde, sei eigentlich nur eine Zwischenlösung, bis die eigentlichen Umbaumaßnahmen der Bahnsteige abgeschlossen seien.

Nichtdestotrotz konnte Martinowski auch ein großes Aber aussprechen, denn das Zusteigen, sowohl in S-Bahn als auch in den Regionalexpress, sei nach wie vor möglich. Hierfür sei allerdings dann eben nicht die Mobilitätszentrale, sondern die Zentrale der S-Bahn Leipzig zuständig. Hier genüge ein Anruf eine halbe Stunde vor gewünschter Abfahrtszeit und der Zugbegleiter würde informiert. Bei der Kommunikation müsse hier aber noch ganz ordentlich nachgebessert werden, merkte Romina Barth an.

„Im heutigen 21. Jahrhundert muss es doch möglich sein, jemand einfach weiter zu verbinden, wenn man weiß er hat die falsche Nummer gewählt, anstatt ihn einfach abzuweisen.“ Hier konnte Martinowski nur noch einmal betonen, dass zwar die Abteilung „Service & Station“ für die Mitnahme von Körperbehinderten zuständig sei, ohne das Personal am Torgauer Bahnhof jedoch für nichts garantieren könne. „Aber wenn die beiden Bahnsteige umgebaut sind, dass kann ich Ihnen allen versprechen, spätestens dann sind alle Probleme aus dem Weg geräumt.“ Und dies solle, so Barth, 2019 bei Bahnsteig 1 und 2022 bei Bahnsteig 2 dann der Fall sein.

S-Bahn Leipzig: 0341 26696622