Mit einem "Plus" gegen Raufaser-Weiß und festgefahrenes Denken

„Raufaser-Weiß in allen nur möglichen und unmöglichen Räumen, das war und ist nicht mein Ding. Gleiches gilt auch für die Politik. Neues Denken und neue Wege sind auch hier gefragt“, lautet seine Maxime.

Von der Pike auf

Gelernt hat Stefan Schieritz den Malerberuf von der Pike auf. In seinem Ausbildungsbetrieb aber fehlte es ihm an Kreativität. Modernste Techniken zu erlernen und anzuwenden, auch betriebswirtschaftliche Abläufe zu verstehen, das war sein Ziel. Deshalb suchte er nach einem sehr erfolgreichen Abschluss der Lehre eine neue Herausforderung. Die fand er in der Nähe von Ulm bei einem Architektenbüro. Sein Talent als Maler war hier ebenso gefragt, wie seine Fähigkeiten im Einkauf, und in der Betriebswirtschaft. Da reifte dann der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Durch ein Meisterstudium von 2004 bis 2006 in Borsdorf (Leipzig) legte er die Grundlagen dafür.

„Der Start in die Selbstständigkeit war schwer, ein Arbeitstag von bis zu 16 Stunden die Normalität“, erinnert sich Stefan Schieritz. Doch es lohnte sich. Noch heute erbringt das Drei-Mann-Unternehmen „Plusmaler“ GmbH Leistungen von Kleistaufträgen bei Privatkunden bis hin zu Großprojekten von Unternehmen. Qualität und Kreativität zahlen sich aus. Die Auftragsbücher für 2017 sind sehr gut gefüllt. Vor allem in der Region sind Stefan Schieritz und seine Männer tätig. Das ist ihm ganz wichtig.

Zusammenarbeit mit Amerikanern

„Farben sind meine Leidenschaft. Ich bin da ständig am Tüfteln, kooperiere mit Amerikanern. Ich habe schon eine ganz eigene Farbe entwickelt“, sagt er nicht ohne Stolz. Der klingt auch durch, wenn es um die Spezialbschichtung im Innenbereich von Biogasanlagen geht. Da sind die „Plusmaler“ mit ihrem Partner aus Prettin absolute Spezialisten in Deutschland und damit sehr gefragt.

Überhaupt wissen die Kunden die individuelle Beratung und Betreuung durch das Team der „Plusmaler“ sehr zu schätzen. Zum Leistungsprofil gehören unter anderem sämtliche Malerarbeiten, die Außen- und Innendämmung, die Fassadenbeschichtung und die spezielle Beschichtung von Fußböden wie beispielsweise im Kreiskrankenhaus Torgau. Für diese Spezialleistung ist das Unternehmen zertifiziert. Gefragt sind außerdem der Pflegeservice im Bodenbereich und die Leistungen auf dem Gebiet der Epoxidharzbeschichtung.

Gern würde Stefan Schieritz Lehrlinge ausbilden, doch es mangelt an geeigneten Bewerbern.

Politiker und Interessenvertreter

Mit wachen Augen und offenen Ohren verfolgt Stefan Schieritz die Entwicklungen in der Region, im Land. Aber er belässt es nicht dabei, er gestaltet mit. Als Chef des Arbeitskreises Handwerk der FDP in Sachsen spricht er aktuelle Probleme klar an, sucht engagiert nach Lösungen.

Er sieht sich selbst als Vertreter der Bedürfnisse des Handwerks und vertritt diese mit viel Einsatz als Kommunalpolitiker. „Als Handwerker bin ich gut in der FDP aufgehoben“, sagt er ganz offen und fordert im gleichen Atemzug, die infrastrukturellen Bedingungen für die Sicherung und weitere Entwicklung des Handwerks zu schaffen. Schließlich spielt das Handwerk im Wirtschaftsgefüge der Bundesrepublik und erst recht im ländlichen Raum eine herausragende Rolle. Nur ein kleines Beispiel: die Handwerkerparkkarte. „Die würde unsere Arbeit wesentlich erleichtern“, schätzt Schieritz ein.

"Die Rolle und die Bedeutung des Handwerks als wichtiger Wirtschaftsfaktor unseres Landes müssen wieder stärker gefördert und geachtet werden.“