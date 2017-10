Mit einem Förderpreis bedacht

Sterne des Sports. Die Abteilung Gigantensport des SSV 1952 Torgau gewann mit ihrem Projekt den Regionalausscheid Sterne des Sports in Bronze und war damit für den Sachsenausscheid nominiert. Am Dienstag erhielt der SSV 1952 eine besondere Auszeichnung.

Innenminister Markus Ulbig hat am Dienstagabend gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Landessportbundes Sachsen, Angela Geyer, sowie der mehrfachen Kanu-Weltmeisterin und Olympia-Medaillengewinnerin Steffi Kriegerstein in der Staatskanzlei Dresden die Sterne des Sports in Silber an drei sächsische Sportvereine überreicht.

Mit dieser Auszeichnung auf Landesebene werden Vereine für herausragende gesellschaftliche und innovative Projekte in den Bereichen Integration, Gewaltprävention, Umweltschutz und Gleichstellung gewürdigt. Die Abteilung Gigantensport des SSV 1952 Torgau erhielt einen Förderpreis in Höhe von 500 Euro und gehörte zu den sechs Ausgezeichneten und Prämierten von insgesamt 15 eingereichten Projekten. „Sachsens Sportvereine sind als größte Bürgerorganisation im Freistaat auch ein wichtiger Baustein für ein mit Leben gefülltes Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft. Sportvereine schaffen für Jung und Alt wichtige soziale Strukturen neben dem Familien- und Freundeskreis.

Besonders hervorzuheben sind ihre Integrationskraft und ihre Fähigkeit, auf gesellschaftliche und demografische Herausforderungen flexibel mit vielseitigen Angeboten reagieren zu können“, sagte Sportminister Markus Ulbig. „Mit den silbernen ‚Sternen des Sports‘ zeichnen wir Sportvereine aus, die sich mit ihren innovativen Projekten für die Gesellschaft engagieren. Damit signalisieren wir, dass sich ihr beherzter Einsatz in jeglicher Hinsicht auszahlt und Nachahmung sich lohnt“, so Ulbig.

In einem persönlichen Gespräch am Rande der Auszeichnungsveranstaltung mit Gigantensport-Chefin Edith Bieck zeigte sich der Dresdner nach eigenen Worten schwer begeistert von dem Projekt, mit dem sich der SSV 1952 Kindern und Jugendlichen, die an Adipositas erkrankt sind, widmet und diese zu einer gesunden Lebensweise mit Sport animiert. Bieck, die beruflich als Chefärztin auf der Kinder- und Jugendstation im Torgauer Kentmann-Kreiskrankenhaus arbeitet, gegenüber der TZ zur Auszeichnung: „Wir waren angenehm überrascht. Hatten mit einer Ehrung gar nicht gerechnet, zumal 15 Vorschläge eingereicht wurden. Für uns ist der Förderpreis zusätzlicher ein Ansporn.“

In Sachsen gibt es viele Vereine, die neben ihrer Trainings- und Vereinsarbeit kreative Projekte entwickeln. So haben sich in diesem Jahr 82 Vereine um den „Silbernen Stern des Sports“ beworben. Die Sterne des Sports sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sie zeichnen Sportvereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer für ihr gesellschaftliches Engagement aus. Auf der Landesebene konkurrieren alle Bronze-Sieger der kommunalen Ebene um den Stern des Sports in Silber. Wer sich hier schließlich als Landessieger durchsetzt, hat den Sprung ins Bundesfinale geschafft. Der Große Stern des Sports in Gold wird am 24. Januar 2018 in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen.

Der Große Stern des Sports in Silber geht in diesem Jahr an den Leipziger Verein Laufen hilft. Der Verein hat mit seinem Projekt Leipziger Frauenlauf den Landeswettbewerb gewonnen und am Dienstagabend in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden den Großen Stern des Sports in Silber erhalten. Für „Laufen hilft“ findet der Wettbewerb nun auf Bundesebene Fortsetzung. Drei gute Gründe sprechen für die Veranstalter vom Verein Laufen hilft dafür, beim jährlich stattfindenden Leipziger Frauenlauf“ mitzumachen: Zum einen, um Mädchen und Frauen für das Laufen zu begeistern. Zum anderen, um auf das Thema Häusliche Gewalt aufmerksam zu machen.

Und drittens, um Geld für das 1. Autonome Frauenhaus in Leipzig zu sammeln. „Sportlich aktiv und sozial engagiert“ lautet das Motto. Ein Laufevent, das beides seit acht Jahren erfolgreich verbindet. Eine Jury, bestehend aus Vertretern des Landessportbundes Sachsen, Sportlern, dem sächsischen Innenministerium und Journalisten, hat das Projekt vom Verein Laufen hilft unter allen eingereichten Bewerbungen zum Gewinner des „Großen Sterns in Silber“ und damit zum Sieger auf Landesebene erklärt. Zusammen mit fünf weiteren Vereinen, die aus den eingereichten Vorschlägen mit einem Preis bedacht wurden, wurde der Leipziger Verein am Dienstagabend in festlichem Rahmen in der Staatskanzlei in Dresden für vorbildliches Engagement geehrt.

Andreas Woda, Vorstand der Leipziger Volksbank, zeigte sich im Namen der Bankengruppe begeistert: „Beim Wettbewerb ,Sterne des Sports‘ geht es ja nicht um Rekorde, sondern um das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine für die Menschen in der heimischen Region. Diesen vorbildlichen Einsatz unterstützen wir als Volksbanken Raiffeisenbanken in Sachsen gerne.“

Preisträger Sachsenausscheid 2017

• 1. Platz (2500 Euro): Verein Laufen hilft, ausgezeichnet für den Leipziger Frauenlauf, eingereicht bei der Leipziger Volksbank

• 2. Platz (1500 Euro): Sportjugend Chemnitz im SSBC, ausgezeichnet für die Chemnitzer Sport-Schnupper-Woche, eingereicht bei der Volksbank Chemnitz

• 3. Platz (1000 Euro): CVV Cheer MANIA, ausgezeichnet für die Inklusionsmaßnahme Para-Cheer-Team, eingereicht bei der Volksbank Vogtland – Publikumspreis

• Förderpreis (500 Euro): SSV 1952 Torgau, ausgezeichnet für die Maßnahme „Gigantensport – dem Übergewicht den Kampf angesagt!“, eingereicht bei der Raiffeisenbank Torgau – inzwischen fusioniert mit der Leipziger Volksbank

• Förderpreis (500 Euro): 1. Karate Club Hainichen, ausgezeichnet für die Maßnahme „1. Mittelsächsisches Integrationsfestival“ eingereicht bei der Volksbank Mittweida

• Förderpreis (500 Euro): 1. Wassersportverein Lausitzer Seenlandschaft, ausgezeichnet für die Maßnahme „Wir sind Wir – Inclusion in Sailing“, eingereicht bei der Volksbank Dresden-Bautzen

www.sterne-des-sports.de