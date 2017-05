Mit einem Happyend

Tennis. Nachdem die Damen des Tennisvereins Torgau in der Verbandsliga bislang einen schweren Stand hatten, wollten sie im letzten Punktspiel der Saison, ausgetragen am vergangenen Samstag, bei einer alten Bekannten, der SV TuR Dresden, noch einmal alles versuchen, um wenigstens einen Sieg in dieser Spielklasse zu erringen.



Bereits eine Woche zuvor hatten es die Torgauerinnen fast geschafft. Im Heimspiel gegen den gegen die Gäste des CTC Küchwald aus Chemnitz, fehlte am Ende ein kleiner Punkt eines Doppels, um als Sieger vom Platz zu gehen Doch wie schon gegen den Leipziger TC (TZ berichtete) hieß es am Ende 4:5 aus Sicht des TVT. Auch in Dresden lief es von Anfang an ähnlich wie gegen Leipzig und Chemnitz. Der Unterschied war nur, dass es sich um einen etwa gleichwertigen Gegner handelte. In den Einzeln überzeugte einmal mehr Christin Schmidt (2). Aber auch die beiden jungen TVT-Spielerinnen Heidi Schwarz (5) und Hannah Walther (6) konnten ihre Einzel erfolgreich gestalten. Nur wenig Chancen hatten Stephanie Schmidt (1), Eva Lirsch (3) und Jeannette Walther (4). So stand es wieder einmal vor den abschließenden Doppeln 3:3. Mit einer mehr als cleveren Doppelaufstellung sorgten die Torgauerinnen dann aber für ein faustdicke Überraschung.



Alle drei Doppel – Stephanie Schmidt/Eva Lirsch, Daniela Schwarz/Hannah Walther, und auch Christin Schmidt/Heidi Schwarz spielten überragend und holten sich jeweils im Championstiebreak alle drei Punkte! Mit einem 6:3-Auswärtssieg – ein mehr als versöhnlicher Abschluss in einer schwierigen Verbandsliga-Saison.