Mit einem Kinderfest aus der Sommerpause

Torgau. Mit einem Sommerfest in genau einer Woche am kommenden Mittwoch, dem 16. August, kommt das internationale Café im Torgauer Stadtteiltreff Nordwest aus der Sommerpause zurück. In erster Linie sollen dabei die Kinder auf ihre Kosten kommen. Eine Hüpfburg soll bereit stehen, Kinderschminken und weitere Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind angedacht. „



Wir wollen wieder so viele Menschen, gleich welcher Herkunft, zusammenbringen“, sagt Marcus Eick, Kommunaler Integrationskoordinator (KIK) in Torgau und Organisator. Selbstverständlich soll aber nicht nur gefeiert werden. Hilfesuchende werden wie immer ein offenes Ohr finden, verspricht Eick. Und natürlich freuen sich die ehren- sowie hauptamtlichen Helfer weiterhin über Paten. Los geht es ab 15 Uhr.