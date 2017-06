Mit geballter Energie als Team starten

Radsport. Mit geballter Energie als Team an den Start des diesjährigen Sparkassen-HeideRadCups in Torgau gehen!

Für das Rennen verlosen der Veranstalter, der Verein Sportfreunde Neuseenland, und der Hauptsponsor M4Energy eG zehn Teamplätze für das „M4Energy Race Team“. Das Team wird am 10. September beim 110 Kilometer Rennen des Sparkassen-HeideRadCups an den Start gehen und natürlich komplett neu eingekleidet mit den extra dafür entwickelten Team-Trikots.

Alle Teammitglieder werden aber nicht nur am 10. September in das Rennen starten, sondern bereits am 12. August nach Dresden ins M4Energy-Hauptquartier eingeladen. Von dort aus geht’s nach Torgau zum Startpunkt des HeideRadCups. Bei dieser Ausfahrt haben alle Teamkollegen die Chance sich kennen zu lernen und die neuen Trikots „einzufahren“. Das nächste Treffen folgt dann bereits zwei Wochen später, am 26. oder 27. zum offiziellen Streckentest.

An der Verlosung der Startplätze können alle energiegeladenen Radsportler teilnehmen, die Lust auf geballte Teampower haben.

Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter:

www.heideradcup.de/m4energy-race-team

Die bundesweit agierende Energiegenossenschaft M4Energy eG aus Dresden, ist Hauptsponsor des Sparkassen-HeideRadCups und hat sich besonders die Förderung von Breitensport, Sportvereinen und sozialen Projekten auf die Fahnen geschrieben.

Die Vorbereitung auf die Radsport-Großveranstaltung am 10. September in Torgau laufen auf Hochtouren. VNS-Vereinschef Hendrik Wahlstadt und sein Team sind gelegentlich hier in Torgau und Umgebung unterwegs, akquirieren freiwillige Helfer, so etwa als Streckenposten oder als Helfer im Start- und Zielbereich, der wieder in der Dahlener Straße (Höhe Sportlerheim Sanssouci) ist.

Die Leipziger um H. Wahlstadt werden auch in diesem Jahr wieder vom SC Hartenfels Torgau 04 unterstützt. Die Hartenfelser übernehmen einen Teil der Versorgung. Die Jedermann-Rennen über 40, 70, 110 Kilometer sowie das Lizenz-Rennen über 140 Kilometer finden allesamt unter Vollsperrung statt. Der diesjährige Streckentest ist für das Wochenende vom 26./27. August geplant.

Weitere Informationen und Anmeldung unter

www.sparkassen-heideradcup.de