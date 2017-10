Mit leeren Händen

Von Beginn an waren die Platzherren ihrem Gegner immer einen Schritt voraus. Folglich belohnte sich der Gastgeber bereits in der 9. Minute mit der 1:0-Führung. Keine zwei Minuten später musste dann der Frisch-Auf-Torwart Clemens Köppen ersetzt werden, der sich schwer verletzte. Für ihn stand von nun an Feldspieler Marcel Zänker zwischen den Pfosten und Thomas Wiegel kam in die Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bestrafte abermals Elias Rauch einen kapitalen Abwehrfehler der Gäste und baute mit seinem Treffer die Führung weiter aus. Es war noch keine Minute in Halbzeit 2 gespielt, da verletzte sich der Carsten Springer und musste von Dominic Lorenzo Valiente ersetzt werden. Bad Düben konnte auch nach dem Seitenwechsel an die Leistung anknüpfen. Nur vier Minuten nach Wiederbeginn fiel das 3:0. Knapp 20 Minuten vor Spielende traf Sebastian von Gahlen zum 4:0 und machte somit den Sack zu. Den Schlusspunkt der Partie setzte der Gastgeber mit dem 5:0. Fazit für die Elf von Thomas Patommel sind 0 Punkte und 2 weitere verletzte Spieler. Auf den SV kommen schwere Zeiten zu, die es zu bewältigen gilt. Kommendes Wochenende empfängt man den derzeitigen Tabellenführer SV Radefeld, ehe es nur eine Woche später zum Showdown in Dahlen kommt.

Dob.-Mockrehna: Köppen (11. Wiegel), Zölfl, Flögel, Zänker, Böhme, Bela, Springer (46. Lorenzo Valiente), Heine, Prause, Schmelzer, Opfermann; TF: 1:0 Rauch (9.), 2:0 Rauch (42.), 3:0 Schneider (49.), 4:0 von Gahlen (69.), 5:0 Schneider (84.); SR: Werner; ZS: 83