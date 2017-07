Mit neuer Gesamtbestleistung EM-Silber geholt

Kraftdreikampf. Das österreichische Telfs in der Nähe von Innsbruck war vom 13. bis 17. Juni Gastgeber und Austragungsort der diesjährigen WUAP Europameisterschaft im Kraftdreikampf. Unter den über 300 Startern war auch Torsten Kammer vom SSV 1952 Torgau.



Nach langem Warten startete der Mehderitzscher dann Freitag gegen 19.30 Uhr in der Gruppe der Senioren und Masters seinen Wettkampf – mit der ersten Disziplin Kniebeugen. Nach langer Verletzungspause im Frühjahr und passablen 215 Kilogramm bei der Sachsenmeisterschaft, startete der SSV-Athlet gleich mit 220 kg in das aktuelle Geschehen. Nach einem sehr guten ersten Versuch, steigerten Betreuer und Athlet sofort auf 235 kg im zweiten Versuch. Auch diese Last konnte der Mehderitzscher mit Leichtigkeit bewältigen. Jedoch wurde dieser Versuch wegen fehlender Beugetiefe, als ungültig gewertet. Im Team war man sich aber dennoch sicher, dass man im dritten Versuch eine weitere Steigerung vornimmt und zwar auf 245 Kilogramm. In einem technisch sehr sauberen Versuch konnte Kammer auch diese Last beherrschen und somit gingen gültige 245 Kilogramm ins Wettkampfprotokoll ein.



Das anschließende Bankdrücken, als zweite Teildisziplin, sollte sich an diesem Tag etwas problematisch gestalten. Schon beim ersten Versuch mit 145 Kilogramm stellten sich technische Schwierigkeiten ein. Kammers Versuch wurde ungültig gewertet. Trotzdem steigerte der Mehderitzscher auf 155 kg im zweiten Durchgang. Nun hieß es natürlich konzentriert zu arbeiten und die technischen Probleme zu überwinden. Aber auch dies gelang nicht ganz und auch der zweite Versuch ging so verloren. Jetzt war guter Rat teuer. Die geplante neue Bestleistung von 165 kg war nun fast unrealistisch. Viel mehr musste sich der SSV-Athlet nun darauf konzentrieren, die Last von 155 Kilogramm im dritten Durchgang ordentlich und gültig zu drücken, um im Wettkampf zu bleiben. Eine riesige nervliche Herausforderung! Aber mit dieser konnte der Mehderitzscher gut umgehen und parierte das Gewicht im letzten Versuch. Es gibt Tage, an denen fragt man sich, „Warum denn nicht gleich so?“ Schade, es wäre mehr drin gewesen.



Wichtig war, das Bankdrücken so schnell wie möglich abzuhaken und sich auf das nun folgende Kreuzheben zu konzentrieren. 207,5 Kilogramm meldete Kammer für seinen ersten Versuch an. Nach einer sehr guten Hebung steigerten die Betreuer auf 220 Kilogramm. Und auch diese Last hob der Mehderitzscher mit Leichtigkeit. Nun ging es an den dritten Versuch, für den mittlerweile 230 Kilogramm angefordert wurden. Mit den 230 Kilogramm hatte der Mehderitzsch die fünfte Bestleistung im fünften Wettbewerb für dieses Jahr in seiner Hand. Zu vorgerückter Stunde, es war mittlerweile 22.30 Uhr, fehlte dem Mehderitzscher aber dann doch die nötige Konzentration und vielleicht auch Beharrlichkeit, um die aufgelegte Last zu bezwingen. Am Ende eines langen Wettkampftages stand aber dennoch eine neue Totalbestleistung von 620 Kilogramm zu Buche, mit der Torsten Kammer Vize-Europameister wurde.



Nun folgen eine ganze Reihe kleinerer Wettkämpfe, wie beispielsweise das Bankdrücken um den Kiebitz-Cup im Rahmen des Strandfestes in Falkenberg oder die Liga-Wettkämpfe im Bankdrücken, Ende August und Anfang September, bevor Kammer dann vom 16. bis 22. Oktober zur diesjährigen WUAP Weltmeisterschaft der Kraftdreikämpfer nach Prag geht. Dort steht dann die Titelverteidigung an, auf die sich der Mehderitzscher die nächsten Monate sehr ehrgeizig vorbereiten wird. Außerdem freut sich nicht nur der SSV-Athlet, sondern auch die ganze Familie Kammer, auf ein Wiedersehen mit den amerikanischen Freunden.