Mit nicht eingeplantem Remis die Abstiegszone verlassen

Schach. In der 1. Bezirksklasse der Männer traf die zweite Mannschaft der Krostitzer SF gegen die Schachfreunde Torgau. Es folgte ein spannendes Spiel, welche am Ende auch ohne einen Sieger auskommen musste.

Am siebten Spieltag der 1. Bezirksklasse reisten die Schachfreunde Torgau zum Tabellenzweiten nach Krostitz. Der dortige Verein ist einer der aktivsten im Landkreis, mit zahlreichen Turnieren im gesamten Jahresverlauf.

Diesem guten Ruf folgend fanden die Spieler des einst höherklassigen, jedoch kürzlich aufgelösten Delitzscher Schachvereins in Krostitz eine neue Heimat. Die ehemalige 1. Krostitzer Mannschaft, dieselben Köpfe also mit denen sich die Torgauer fortwährend spannende Wettkämpfe lieferten, firmierte daher nun als zweite Garnitur. Torgau war dabei lange Zeit eine Art Angstgegner. Die letzten Duelle jedoch gingen allesamt verloren. Die Gastgeber aus dem Bierdorf stellen die ausgeglichenste Mannschaft der Liga und sind als „ewige Zweite“ in den vergangenen Saisons immer knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt.

Die Torgauer Schachfreunde traten nur zu siebt an. Krostitz führte also bereits kampflos mit 1:0. Keine guten Voraussetzungen, um die durchwachsene Bilanz der letzten Jahre aufzubessern! Jedoch war den Elbestädtern das Glück an diesem Tage hold. Es gelang das Kunststück, die ersten drei Bretter siegreich zu gestalten: Reinhard Nosek gewann wie im Vorjahr souverän gegen H. Knobloch. Ralf Richter gelang es einen sogenannten Stonewall-Aufbau seines Gegners aufzubrechen und erfolgreich in dessen Verteidigung einzudringen.

Andres Scherf spielte gegen den Senior der Gastgeber, der an diesem Tag mit einer Punkteteilung offensichtlich zufrieden schien, sich umsichtig verteidigte und immer wieder Remis anbot. Doch nach einer langen Partie unterlief dem Krostitzer doch noch der entscheidende Fehler, womit Torgau den dritten vollen Punkt verbuchen konnte. Heiko Teuber (Brett 4), der etwas schlechter, und Heinz Neukirchen (5), der etwas besser stand, spielten jeweils remis. Krostitz gewann die Bretter 6 und 8, wobei Dietmar Kirmse gegen einen übermächtigen Gegner einen großen Kampf bot. Auch wenn er sich letztlich unglücklich geschlagen geben musste, war dies wohl seine beste Partie in dieser Saison.

Kurios war das Ende des Mannschaftswettkampfes. Da Dietmar etwas schlechter stand und Andres minimal besser, bot Torgau beim Stand von 3:3 ein sogenanntes Mannschaftsremis. Das wurde zwar abgelehnt. Doch Minuten später waren beide Partien entschieden und es kam dennoch zum von den Torgauern herbeigesehnten Endstand von 4:4. Die Elbestädter haben sich mit diesem Punkt, der nicht eingeplant war, etwas aus der Abstiegszone befreit, während es für Krostitz, das auf dem zweiten Platz verharrt, erneut eng werden dürfte mit den Aufstiegsambitionen.