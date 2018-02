Mit seiner Hilfe ist immer zu rechnen

Auf ihn ist 100-prozentig Verlass. Er bereitet unter anderem die Gottesdienste vor, erledigt kleinere Besorgungen und greift auch im Sommer zu Harken, Schippe und Rasenmäher, um zum Beispiel die Außenanlagen am Pfarrhaus bzw. an der Wörblitzer Kirche in Ordnung zu halten. „Ich mache das alles ehrenamtlich. Manche haben schon gefragt, ob das meine hauptberufliche Stelle ist“, lacht Harald Witte und erzählt: Angefangen hat alles 2007/08 mit der Mitteldeutschen Kirchenstraße, die der gleichnamige Verein entwickelte.

Der heute 51-Jährige bekam damals eine Maßnahme über das Arbeitsamt vermittelt und fand Gefallen. „Vor allem Geschichte ist meine große Leidenschaft“, gibt er zu. Er könne stundenlang Vorträge halten über Architektur, Religion, Historie und Symbolik. Sein Wissen schöpft der Wörblitzer aus Büchern. Fast täglich ist Harald Witte ehrenamtlich für die Kirche im Einsatz. Er hat dabei auch keinerlei Berührungsängste, größere Gruppen zu führen. Im Gegenteil: Er liebt den Kontakt zu den Menschen. So manche Reisegruppe führte er bereits durch die Dommitzscher Kirche.

Harald Witte ist in Proschwitz aufgewachsen, zog später nach Authausen. Er hat Maschinist für Wärmekraftwerke gelernt und arbeitet in dieser Tätigkeit von 1984 bis 1996 in Bitterfeld. Im Jahr 2000 zog er schließlich wieder in die Gemeinde Wörblitz zurück. Die Evangelische Kirchengemeinde Dommitzsch-Trossin unterstützt er seit 2009. Außerdem engagiert sich Harald Witte im Heimatverein seines Wohnortes. Wenn zum Beispiel wieder das Dorffest oder das Maibaumsetzen vorbereitet wird, kann man mit seiner Unterstützung jederzeit rechnen. Der 51-Jährige ist noch ledig und kinderlos.