Mit zwei Königstransfers dem Profibereich entgegen

Radsport. Nordsachsens Radsport- Leuchtturm sind gleich zwei Königstransfers gelungen, wenn man so will. Das bisherige Team Ur-Krostitzer Biehler hat einen neuen Hauptsponsor gefunden, der den künftigen Namen schnelleStelle Ur-Krostitzer zwar noch etwas sperriger daher kommen lässt, aber gleichzeitig einen finanziellen Meilenstein bedeutet. Außerdem gelang der Equipe mit der Verpflichtung von Allrounder Sandro Kühmel ein echter Coup.



„Wir haben zusammen viel vor, wollen junge Talente integrieren und hier in Sachsen halten. Bisher fehlen ihnen hier einfach die Möglichkeiten“, sagt Teamchef Renzo Wernicke. Über die Junioren-Bundesliga sollen die Besten des Freistaats Schwung holen für eine Profikarriere – und diese womöglich bald sogar hier beginnen. Denn geht es nach schnelleStelle-Geschäftsführer Marco Erbe steigt die Mannschaft bis zum Jahr 2020 in den Profibereich auf. „Das muss für beide Seiten das klare Ziel sein. Es gilt nun, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei den Sponsoren, in der Region, beim Verband, den Verantwortlichen in Sachsen und natürlich den Sportlern selbst“, ließ Erbe dieser Tage via Pressemitteilung verlauten.



Unter dem Dach des Vereins RSC Nordsachsen sollen künftig die besten Radsportler des Freistaats ihre Heimat finden. Zu denen gehört zweifelsohne bereits jetzt der Chemnitzer Sandro Kühmel, der Wernicke ins Schwärmen bringt: „Er ist ein Geschenk Gottes, wird sofort eine wahnsinnige Bereicherung sein.“ Mit der geplanten Verjüngung der Mannschaft hat der Routinier mit seinen 37 Jahren freilich nichts zu tun. Dafür versprechen sich die Macher durch die Verpflichtung schnelle Erfolge, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Kühmel träumt übrigens von einem Podestplatz im Mannschaftszeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft. Der Ex-Profi vom Team Wiesenhof ist für seine Vielseitigkeit gefürchtet, verfügt neben Sprinterqualitäten auch über gutes Stehvermögen am Berg, landete 2017 etwa bei der Erzgebirgsrundfahrt auf Rang 18.



Außerdem soll Kühmel der nordsächsische Equipe endlich nennenswerte Einzelergebnisse in der Bundesliga bescheren. Dort belegte die Mannschaft zwar in der abgelaufenen Saison Platz acht in der Mannschaftswertung, ohne eine Top-Ten- Platzierung eines einzelnen Fahrers. „Wir haben die Bundesliga vielleicht etwas unterschätzt, hätten bei den Riesenfeldern während der Rennen vom Start weg viel weiter vorne fahren müssen. Die Mannschaft hat jedenfalls viel mehr Potenzial“, sagt Wernicke. Im Einzel soll 2018 mindestens ein Podestplatz her, flankiert von Rang fünf mit dem Team. Zudem peile Mathias Wiele den Sieg in der Bergwertung an. Kein einfaches Unterfangen, schließlich gehen gleich sieben Profiteams an den Start. Die Topteams haben teilweise das sechsfache des Budgets der Nordsachsen. Das könnte sich mit dem neuen Hauptsponsor ändern, wenngleich traditionell keine genauen Zahlen veröffentlicht werden.



Am 16. und 17. Dezember trifft sich das Team schnelleStelle Ur-Krostitzer erstmals zu einem Trainingswochenende in Quering. Dort wird auch das neue Trikot präsentiert. Und natürlich steht auch das sagenumwobene Teambuilding auf dem Programm, einander kennenlernen, ins Gespräch kommen. Wernicke schwebt jedenfalls schon jetzt eine rosige Zukunft vor. „Ich denke, wir können es in drei Jahren schaffen, sechs bis acht junge Fahrer aus der Region zu integrieren und mit ihnen regelmäßig in den Top Drei der Bundesliga auftauchen.“ Ob die hehren Ziele allerdings so schnell erreicht werden, kann nur die Zeit zeigen.