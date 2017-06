Mitglieder der Raiffeisenbank Torgau stimmten für Fusion

Torgau. Die Mitglieder der Raiffeisenbank Torgau votierten im Rahmen der Generalversammlung in dieser Woche in Belgern sehr deutlich für die Fusion mit der Leipziger Volksbank. Mit 98,7 Prozent fiel die Entscheidung in offener Abstimmung sehr deutlich aus. Ausführlich zur Generalversammlung und den nächsten Schritten der Fusion lesen Sie hier:

Die Raiffeisenbank Torgau und die Leipziger Volksbank verschmelzen. Die auf den Beginn dieses Jahres rückwirkende Fusion beider Genossenschaften wurde von den Mitgliedern bzw. Mitgliedervertretern am Mittwochabend in Belgern und am Donnerstag in Leipzig mit übergroßer Mehrheit beschlossen.

Vor genau drei Monaten hatten beide Banken den Abschluss eines Kooperationsvertrages bekanntgegeben, welcher die Fusion beider Häuser zum Gegenstand hatte. Dieses ehrgeizige Ziel befindet sich nun auf der Zielgeraden. Am Mittwoch dieser Woche stimmten die Mitglieder der Raiffeisenbank Torgau in ihrer Generalversammlung mit 98,07 Prozent der gültigen Stimmen für den Zusammenschluss. In der Vertreterversammlung der Leipziger Volksbank, welche tags darauf, am 22. Juni, stattfand, stimmten sogar 100 Prozent der Vertreter zu. Der Beschluss wird voraussichtlich im Herbst mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister rechtskräftig.

Danach firmiert die Bank als Leipziger Volksbank mit Sitz in Leipzig. Sie wird eine Bilanzsumme von knapp eine Milliarde Euro, 31 000 Mitglieder, 240 Mitarbeiter und 24 Geschäftsstellen in der Stadt Leipzig, im Landkreis Leipzig und im Landkreis Nordsachsen besitzen und damit zu den größten sächsischen Genossenschaftsbanken gehören. Durch die Verschmelzung sollen die Vorteile einer größeren wirtschaftlichen Einheit genutzt werden, um insbesondere die Herausforderungen zu meistern, die sich aus aufsichtsrechtlicher Regulierung, Niedrigzinspolitik und Digitalisierung ergeben.

Die zwei kerngesunden Kreditgenossenschaften blicken auf erfolgreiche Jahresabschlüsse des vergangenen Jahres zurück, welche den Mitgliedern in der Generalversammlung bzw. der Vertreterversammlung vorgestellt worden sind. Demnach konnten beide Banken erneut wachsen, sowohl bei den Kundeneinlagen als auch im Kreditgeschäft. Die erfolgreiche Stärkung des Eigenkapitals wurde fortgesetzt und hat die Stabilität beider Häuser weiter erhöht. Die Gremien beschlossen jeweils eine Dividende in Höhe von 2,5 Prozent, welche an die Mitglieder ausgezahlt wird.

In den Sommermonaten bereiten die Banken die Zusammenführung ihrer Kundendatenbestände für den 14. Oktober 2017 vor. Nach diesem Termin werden die rund 90 000 Kunden in den Filialen zwischen Torgau, Leipzig und Borna sowie in den Onlinekanälen einheitliche Angebote und Bedingungen vorfinden. Aufgrund der ähnlichen Verhältnisse in den Altbanken müssen sich die Kunden nicht auf gravierende Veränderungen einstellen. Eine Änderung der IBAN ist zwar für Kunden der Raiffeisenbank Torgau nötig, doch wird die Bank die betroffenen Kunden weitreichend bei den Formalitäten unterstützen.

Im Rahmen der Generalversammlung der Raiffeisenbank in Belgern wurde turnusgemäß ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Dem gehören Sven Kruschina, Marlies Herris, Jens Laser, Falk Schubert und neu, Henrik Simon an. Simon tritt die Nachfolge von Silvia Günther an, die aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Die fünf Torgauer Aufsichtsräte werden künftig auch im Aufsichtsrat der Leipziger Volksbank tätig sein.

In den Wahlausschuss zur Vertreterversammlung in Leipzig wählten die Teilnehmer der Generalversammlung den 76-jährigen Rudolf Tum aus Süptitz.

Zur Entscheidung hier einige Stimmen:

Renate Mühlner (Süptitz): Ich stimme der Fusion voll zu, habe dabei die große Bitte, dass die Regionalität, die Vereinsunterstützung und die kurzen Entscheidungswege erhalten bleiben.

Dr. Dietrich Münchmeyer (Belgern): Ein großes Lob für die gute Vorbereitung.

Josef Tremmel (Belgern): Wir haben eine wichtige Entscheidung für die Genossenschaftsbanken getroffen.