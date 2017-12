Mitnetz investierte eine halbe Million Euro

In das Jahr 2017 fiel so im Zuge des grundhaften Straßenausbaues der Lindenstraße und der Ritterstraße, der bereits im Jahr davor begonnen wurde, der Ausbau des Niederspannungsnetzes in diesem Bereich. Dabei erfolgte der Ersatz von rund 400 Metern Niederspannungskabel mit Minderquerschnitt durch neues Niederspannungskabel. Ein Kabelverteilerschrank in der Ritterstraße/Rolandstraße wurde nicht mehr benötigt und demontiert. Im Mai meldete Mitnetz Vollzug und hatte rund 54 000 Euro investiert.

Das deutlich größere Projekt waren allerdings die Maßnahmen zum Ausbau beziehungsweise zur Verstärkung des vorhandenen Mittelspannungsnetzes. Eine vorliegende Berechnung bestätigte die Engpässe bei einem möglichen Störfall. Daher erfolgte der Austausch dreier Transformatorenstationen in der Bahnhofstraße, der Dahlener Straße und an der Ecke Dahlener Straße/Thomas-Müntzer-Straße. Dazu kam die Demontage von 600 Metern Niederspannungsfreileitung von der Torgauer Straße bis zum Kraußnitzmühlenweg und die Neuverlegung von rund 2500 Meter Niederspannungskabeln in weiten Teilen des Stadtgebietes.

Die gesamte Maßnahme wurde im Zeitraum von März bis Oktober 2017 durchgeführt und kostete rund 450 000 Euro. Auch für das kommende Jahr plant das Unternehmen Erssetzungsmaßnahmen in der Stadt. Der Bauplan für 2018 sei nach Informationen von Mitnetz allerdings noch nicht komplett abgeschlossen.