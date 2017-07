Mitte August kriegt Süptitz Besuch

Am 14. August ist es soweit, das Dorf Süptitz bekommt die Chance, sich im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ der Bewertungskommission auf Kreisebene vorzustellen.

Süptitz. Der Termin steht. Am 14. August ist es soweit, das Dorf Süptitz bekommt die Chance, sich im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ der Bewertungskommission auf Kreisebene vorzustellen. Getroffen wird sich hierfür um 14 Uhr auf dem Zietenhof. Der Dorfwettbewerb wurde in diesem Jahr nun bereits zum 10. Mal ausgeschrieben.



Die Dörfer werden anhand der vier Bewertungsbereiche, Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, Soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung, Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft beurteilt, wobei zusätzlich das Gesamtbild und das Engagement der Dorfgemeinschaft sowie der unverwechselbare Dorf- und Landschaftscharakter einfließen.