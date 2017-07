Mockrehna rüstet bei Kindertagesstätten nach

Mockrehna/Klitzschen. Die Gemeinde Mockrehna hat die Sommerferien und die Schließzeiten ihrer Kindertagesstätten genutzt, um kräftig zu investieren. Vor allem die Einrichtungen „Sonnenschein“ Mockrehna und „Teichspatzen“ Klitzschen wurden und werden in diesem Jahr mit umfangreichen finanziellen Mitteln saniert. In beiden Fällen spielt das Förderprojekt „Brücken in die Zukunft“ eine wichtige Rolle.

Seit dem 10. Juli wurde in der Kita Mockrehna gearbeitet.

Nun gingen die Arbeiten planmäßig zu Ende. „Seit einigen Jahren hatten wir aufgrund von Materialermüdung große Probleme mit der Dichtheit der Fenster und der Außentüren“, sagte Bauamtsleiterin Alexandra Schmidtke. Im Zuge einer energetischen Sanierung seien diese nun ausgewechselt worden, denn auch die Schließmechanismen seien stark verschlissen gewesen. Neue, energieeffizientere Elemente wurden eingebaut, um Heizkosten zu sparen.

„Gleichzeitig erhielten die Räume, die als Schlafräume genutzt werden, Außenvorbau-Rollläden, um eine optimale Verdunklung in diesen Bereichen zu gewährleisten“, so Schmidtke weiter. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden auch Maurer- und Putzarbeiten sowie Elektroinstallationen notwendig, was letztlich auch Malerarbeiten nach sich zog. Alle Leistungen wurden von Unternehmen aus der Region erbracht und kosteten insgesamt rund 190 000 Euro, die aber zu etwa zwei Dritteln durch die Fördermittelbescheide aus „Brücken in die Zukunft“ gedeckt wurden. Rund 64 000 Euro musste die Gemeinde dafür an Eigenmitteln aufbringen.

Schon im Juni hatten auf dem Gelände der Kita „Sonnenschein“ die Arbeiten an den Außenspielgeräten begonnen.

„Zur Sicherung einer guten Kinderbetreuung gehört auch ein Spielplatz“, verdeutlichte Bauamtschefin Schmidtke. Trotz regelmäßiger Wartung durch die eigenen Bauhofmitarbeiter waren die bestehenden Geräte so weit verschlissen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich gewesen, sei und nur Neuanschaffungen Sinn machen würden. Bereits im April 2016 habe die Gemeinde dafür Fördermittel beantragt, die auch in diesem Fall aus „Brücken in die Zukunft“ stammen und genehmigt wurden. 25 500 Euro erhielt die Gemeinde hierfür, musste aber noch weitere 15 500 Euro berappen, um den neuen Spielplatz für die aktuell 16 Krippen- und 41 Kindergartenkinder gestalten zu können. Inklusive Sitzgruppen entstehen so derzeit 15 Spielgeräte, die von den Mitarbeitern des Bauhofes aufgestellt werden. Die Arbeiten dazu dauern an.

Unterdessen laufen auch die Arbeiten an der Kindertagesstätte „Teichspatzen“ in Mockrehna weiter. Noch bis Ende nächster Woche wird hier die Dachkonstruktion erneuert. Der dreiteilige Komplex, bestehend aus Vorderhaus, Zwischenbau und Nebengebäude bekommt eine komplett neue Dacheindeckung. Zudem bekommen Voderhaus und Nebengebäude eine Überholung des Dachstuhls, während aus dem Pultdach auf dem Zwischengebäude ein Flachdach werden soll.

Erneuert werden in diesem Zuge auch die komplette Dachentwässerung und der Blitzschutz. Bereits im letzten Jahr hatte die Gemeinde umfangreich in die Einrichtungen in Mockrehna und Klitzschen investiert. Während in der Kita „Sonnenschein“ 2016 das Dach, das seit dem Neubau 1994 Bestand hatte, für rund 255 000 Euro erneuert wurde, waren seinerzeit bei den „Teichspatzen“ die Außenspielgeräte erneuerungswürdig.