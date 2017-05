Mockrehna stellt Brandschutzbedarfsplan vor

„Nach derzeitigem Stand kann mit der vorhanden Technik der Grundschutz der Gemeinde Mockrehna abgesichert werden“, heißt es in dem Plan. Die Einsatzbereitschaft der Ortswehren in Strelln, Schöna und Wildschütz zwischen 6 und 18 Uhr sei jedoch nicht durchgängig gegeben; die anderen Wehren würden das jedoch im Ernstfall absichern. Mit den Städten Torgau und Eilenburg habe die Gemeinde Mockrehna zudem bestehende Verträge über gegenseitige kostenlose Löschhilfe.

Eine Aufgabe des Brandschutzbedarfsplanes ist die Feststellung der Gefahrenschwerpunkte in der Gemeinde. „Neu aufgenommen haben wir in diese Liste unter anderem auch die Biogasanlagen“, sagte Gemeindewehrleiter Frank Dörschmann gegenüber der Torgauer Zeitung. Weiterhin zählen dazu der Bereich entlang der Bahnschienen durch das Gemeindegebiet sowie sämtliche Hauptverkehrswege. Die landwirtschaftlichen Betriebe, Schulzentrum und Seniorenheim in Mockrehna sowie die Kindertagesstätten zählen ebenfalls dazu. Das Bundeswehrgelände in Strelln wird dort ebenfalls weiterhin geführt.

Verankert sind in dem Papier zudem die Planungen für die Aussonderung und Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, denn der Plan, so Dörschmann, „ist Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln. Was dort nicht aufgeführt ist, hat keine Chance.“ So plant die Feuerwehr mit vier neuen Fahrzeugen in den nächsten Jahren: zwei für Mockrehna – die aber auch drei außer Dienst stellen will – sowie je eines für Wildenhain und Langenreichenbach.

Der Brandschutzbedarfsplan sehe zudem ebenfalls vor, in jedem Jahr mindestens einen neuen Flachspiegelbrunnen im Gemeindegebiet zu bohren. „Wenn es die Fördermittel zulassen, dann aber auch gerne mehr“, so Dörschmann. Audenhain, Klitzschen, Wildenhain und Strelln hätten dabei zunächst Priorität. Gerade in letzterem Dorf sei dies zwingend notwendig. Das hat der letzte Einsatz gezeigt, als Anfang Mai eine Werkstatt in Brand geraten war. „Wir mussten sehr lange Wegstrecken zurücklegen, um an Wasser zu kommen und hatten somit natürlich auch eine gewisse Zeitverzögerung“, sagte der Gemeindewehrleiter. Mit den Hydranten hatte es Probleme gegeben, ein früherer Brunnen in der Nähe sei nicht mehr betriebsfähig. Ob eine Ertüchtigung möglich ist, müsse noch abschließend geklärt werden, weil er auf privatem Gelände liege.

Der Brand selbst sei hingegen noch nicht abschließend aufgeklärt. „Aufgrund der Witterung können wir eine Selbstenzündung ausschließen. Brandstiftung ist also in Betracht zu ziehen“, erklärte Dörschmann, der jedoch auf die Brandursachenermittler verwies.