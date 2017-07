Mockrehna testet Elektroauto

Mockrehna. Ganz routiniert rollte Mockrehnas Bürgermeister gestern Vormittag im neuen Dienstwagen vom Hof. Fahren sah man ihn – zu hören war jedoch nichts. Denn der Neue ist ein Elektrofahrzeug. Der mitteldeutsche Energieversorger enviaM stellt den Wagen der Gemeinde für zwei Wochen für ausführliche Probefahrten zur Verfügung. „Es soll so die Möglichkeit bestehen, die Alltagstauglichkeit des Autos testen zu können“, sagte enviaM-Kommunalbetreuerin Konstanze Lange. „Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Wir möchten das Thema den Kommunen auf diesem Weg etwas näher bringen.“ Insgesamt 31 Städte und Gemeinden im gesamten Verbreitungsgebiet der enviaM nehmen daran teil.



Als Testfahrzeug steht nun ein BMW i3 bereit. Geliefert wurde dazu auch die passende mobile Ladesäule zum Stromtanken. Bis zu 300 Kilometer Reichweite hat das Fahrzeug. Rein elektrisch ist in etwa die Hälfte davon drin. Der Rest wird durch einen benzinbetriebenen, zuschaltbaren Reichweitenverlängerer gewährleistet. Vier Stunden Ladezeit müssen einkalkuliert werden. Natürlich kann das Fahrzeug auch an der herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Das dauert dann allerdings doppelt so lange. Auf eine Spitzengeschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde kann der Elektro-BMW mit Automatikgetriebe beschleunigt werden.



Die technischen Daten des Fahrzeugs sind soweit also ganz nach dem Geschmack des Bürgermeisters. „Alle, die eine Testrunde gedreht haben“ – neben Klepel werden auch weitere Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung den Wagen nutzen – „sind begeistert. Die Fahreigenschaften des Wagens sind sehr gut und wir werden ihn rege nutzen“, sagte er schon nach den ersten Testkilometern. Große Unterschiede zu einem Benziner konnte er beim Fahren nicht feststellen. „Es ist höchstens etwas gewöhnungsbedürftig, dass man keinen Motor hört und ihn auch nicht zünden, sondern einfach nur Gas geben muss.“



Dass die Gemeinde in absehbarer Zeit seine zwei benzinbetriebenen Pkw ausmustert und auf Stromer setzt, ist trotzdem unwahrscheinlich. „Von der Reichweite und den anderen technischen Voraussetzungen her würde es passen“, meint der Bürgermeister. Doch so lange die Anschaffungskosten – der sich derzeit im Test befindliche BMW i3 kostet mit der vorhandenen Ausstattung im Neukauf 45 000 Euro – noch derart hoch sind, sieht er absolut keinen Weg. „Wenn der Preis dann irgendwann vielleicht einmal stimmt, dann wird es interessant. Aber noch sind die Elektroautos viel zu teuer in der Anschaffung. Und auch ein E-Auto fährt nicht kostenlos, zumal der Strompreis tendenziell ohnehin eher steigen wird.“