Moderne Technik für Kurfürstliche Gemächer: "Wir werden nicht lügen!"

Torgau. Am 10. September 2017 öffnet die neue Dauerausstellung „Standfest. Trinkfest. Bibelfest.“ in den Kurfürstlichen Gemächern des Schlosses Hartenfels ihre Pforten für die Besucher. Bis dahin sei es noch ein dicht mit Arbeit gepflasterter Weg, wie Daniel Sommer von der Dresdner Designfirma „whitebox“ erklärt. Das junge Unternehmen hat im Rahmen der überregionalen Ausschreibung per Kreistagsbeschluss 2015 den Zuschlag für die Ausstellungsgestaltung bekommen.

„In enger Zusammenarbeit mit den Historikern und Kuratoren vom Schlösserland Sachsen und dem Landratsamt hier in Torgau haben wir ganz neue Wege gesucht und gefunden, mehr als nur den typischen Kulturbürger anzusprechen. Unser Ziel ist es, ein breiteres Publikum und ganze Familien zu begeistern“, so Sommer. Die Herausforderung für ihn und das ganze Team lag darin, die aufwändig restaurierten Räume an sich unberührt zu lassen, bis man bereit ist, als Besucher hinter das Jetzt und in die Vergangenheit zu schauen. Und das erreiche man am besten durch den Einsatz von modernsten Medien, die eine neue Ebene dessen zeigen können, was hier an Gestaltung, Einrichtung und Gefühl existiert haben könnte.

„Wir werden nicht lügen und im historistischen Stil sowie auf Vermutungen basierend den Raum herrichten oder Exponate präsentieren, die hier in dieser Form nie gestanden haben. Lieber verzichten wir auf letztere ganz.“ Ein einzigartiges Ausstellungsstück wird als besonderes Highlight den Weg in die Räume finden. Es handelt sich um ein original von Cranach bemaltes Tüchlein, das einmal Teil einer Art Bespannung einer Renaissance-Kassettendecke gewesen ist, wie sie auch hier nachgewiesen ist. Statt starrer und nüchterner Vitrinen werden die Geschichten der Bewohner, also der Kurfürstenfamilie, von eben diesen erzählt. Frei im Raum schwebende Projektionen auf Glasscheiben und an die Wände gebeamte Bewegtbilder machen dies möglich. Derzeit entsteht dank der Babelsberger Kulissenbau-Experten um Projektleiter Marco Preßler das Gewölbe des Flaschenturmes aus Styroporippen neu.

Die Recherchen zu Aussehen der Deckengestaltung im Flaschenturm und der genauen Gewölbestruktur bargen einige Herausforderungen. Es sind Stiche aus der Residenzzeit vorhanden, die aber einige bauliche Fehler beinhalten. In enger Zusammenarbeit mit einem Historikerteam musste Detektivarbeit betrieben und jedes noch so kleine Indiz ins große Gesamtbild eingefügt werden, so Sommer. Wer hat damals das Gewölbe bauen lassen? Wo genau befand es sich, wo setzten die Bögen an und finden wir ähnlich konstruierte Referenzgewölbe? Die Schwierigkeit bei der Übertragung auf die Torgauer Räumlichkeit lag darin, die Stube in der Substanz nicht zu verändern. Deshalb wurden die Kulissenbauer, Spezialisten für temporäre Einbauten im authentischen Stil, dazu geholt. Dieser Arbeitsschritt werde voraussichtlich bis Ende August andauern, so Lydia Klöppel vom Landratsamt. Parallel finden Beamer, Projektionsflächen und eigens für die Dauerausstellung entwickelte, auf dem Markt beispiellose Schaltersysteme ihre Plätze in den anderen Gemächern.