Mord zum Jahreswechsel

Beckwitz. Ein Mord überschattete vor 20 Jahren den Jahreswechsel in Beckwitz. Was erst am 6. Januar an die Öffentlichkeit drang, war grauenvoll: Eine 70-jährige Frau war von ihrem Enkel getötet worden.

Die Seniorin galt bereits seit dem 29. Dezember als vermisst. Gefunden wurde ihr Leichnam schließlich in einem Brunnen. Nachdem der Enkel seine Oma erschlagen hatte, versteckte er den leblosen Körper in jenem Schacht. Den Hinweis auf den Fundort hatte er der Polizei selbst gegeben. „Er wollte reinen Wein einschenken“, zitierte das NTK damals den Leipziger Oberstaatsanwalt Norbert Röger. „Wir haben keinerlei Grund, an den Schilderungen des Tatverdächtigen zu zweifeln.“

Ein mögliches Motiv machte schnell die Runde: Demnach soll es um die Frage gegangen sein, wer künftig Eigentümer des Wohnhauses in Beckwitz ist. Um die Suche nach der Seniorin zu erschweren, hatte der Enkel offensichtlich rings um den Brunnen auch noch Benzin vergossen. Vermutlich, um es Suchhunden nicht so einfach zu machen. Das Mordwerkzeug – die Staatsanwaltschaft sprach einen Tag später von einem Beil – habe der Enkel nach NTK-Info samt Mantel der Großmutter und Schuhen in die Elbe geworfen, um einen Selbstmord vorzutäuschen.