Motorrad stößt mit Auto zusammen

Unfall Zwischen Rosenfeld und Dautzschen. In einer Kurve sind am Vormittag ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Erste Informationen zum Unfallhergang gibt es hier nachzulesen:

Rosenfeld/Dautzschen. Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag ein 35-jähriger Motorrad-Fahrer, der auf der S25 an der Zufahrt zum Truppenübungsplatz frontal in einen Pkw Skoda (Fahrer 36 J.) fuhr. Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit war der Grund dafür, warum der aus Richtung Dautzschen kommende Honda-Fahrer beim Durchfahren einer Rechtskurve gegen 9.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet. Er wurde bei dem Zusammenprall nach Polizeiangaben nur leichtverletzt. Die Feuerwehr Dautzschen musste ausgelaufene Flüssigkeiten von der Fahrbahn holen. Der Sachschaden wurde auf etwa 10 000 Euro geschätzt.