Multitalent für eine lebenswerte Stadt

Mit etwa 120 Mitarbeitern kümmern sich die Stadtwerke um eine nachhaltige und sichere Versorgung mit Strom, Erdgas und Wärme, um die Gäste im Aquavita-Sport- und Freizeitbad und im Torgau-Informations-Center (TIC). Mit dem City-Dienst halten sie unsere Stadt sauber und attraktiv.

Stadtwerke Torgau punkten bei ihren Kunden

Entscheidend für die Stadtwerke ist die Kundenzufriedenheit. Der Focus liegt auf Angeboten zu fairen Preisen, nützlichen Dienstleistungen und individuellen Lösungen für Geschäfts- und Privatkunden. Die Palette reicht vom Ökostrom über Beratung zur Energie- und Kostenreduzierung bis hin zu Contractingangeboten.

Im Zeitalter der Digitalisierung präsentiert das Unternehmen Angebote und Informationen auch im Internet. Vertragsdaten können mit wenigen Klicks im Online-Kundenportal eingesehen und bearbeitet werden. Kostenfrei und absolut unverbindlich bietet die Bonuswelt allen Kunden exklusive Vorteile und Vergünstigungen bei Partnern aus Torgau und der Region. Damit wird ein echter Mehrwert geboten, der auch über die Stadtwerke- APP genutzt werden kann.

Die Stadtwerke Torgau sind aber auch persönlich für ihre Kunden da: Sie setzen auf Service und direkten Kontakt vor Ort. Seit 2016 ist außerdem das Beratungsmobil in Torgaus Umgebung auf Tour.

Energiewende für Torgau

Nur wenn Strom und Wärme erneuerbar erzeugt werden, kann die Energiewende gelingen. Die Stadtwerke Torgau treiben die Energiezukunft in der Region aktiv voran und bauen die Strom- und Wärmeerzeugung aus regenerativen Quellen sukzessive aus.

Mit 34 hocheffizienten Blockheizkraftwerken und drei eigenen PV-Anlagen wird Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das Unternehmen ist an einem Windpark beteiligt und engagiert sich für die Erdgasmobilität.

Gewachsenes Aufgabenspektrum

1996 übertrug die Stadt Torgau den Betrieb der Schwimmhalle an die Stadtwerke. Seit der Sanierung 2006 verfügt das heutige Aquavita-Sport- und Freizeitbad über einen traumhaften Wellnessbereich und lockt so nun jährlich bis zu 100 000 Gäste an.

Seit 1997 sorgt der City-Dienst der Stadtwerke für ein sauberes und freundliches Umfeld in der Stadt und in den 13 eingemeindeten Ortsteilen. Zu den Aufgaben zählen Bepflanzungen, Pflege des Glacis, Straßenreinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Müllbehälter leeren, Spielplätze warten und vieles mehr. Für die umfangreichen Dienstleistungen haben die Stadtwerke inzwischen 1,8 Mio. € in ihre Technik investiert.

1997 übertrug die Stadt das Fremdenverkehrsbüro (das heutige TIC) an die Stadtwerke. Die Anzahl der Führungen hat sich seitdem vervierfacht und die Besucherzahl mehr als verdoppelt – Tendenz steigend.

Soziales Engagement in die Zukunft

Die Stadtwerke Torgau engagieren sich für die Kinder- und Jugendförderung, für Kultur, Sport und soziale Projekte. Daher ist es für das Unternehmen eine Herzenssache, regionale Vereine, die Internationale Sächsische Sängerakademie, die Bärenstiftung, die Feuerwehr sowie Veranstaltungen wie z.B. den Torgauer Citynachtlauf und den Torgauer Weihnachtsmarkt zu unterstützen. Nicht zu vergessen ist die Torgauer Kinderparty, die von den Stadtwerken seit 16 Jahren mit den Partnern Torgauer Zeitung, Sparkasse Leipzig und Stadt Torgau organisiert wird.

Seit Gründung des Unternehmens wurden 129 junge Menschen ausgebildet, von denen viele nun als engagierte Mitarbeiter im Unternehmen tätig sind.

Engagement in die Zukunft zeigen die Stadtwerke nicht zuletzt durch ihre Vergabepolitik: Sie beauftragen vorrangig heimische Firmen – so bleibt die Wertschöpfung vor Ort.

"Zusammenkommen ist ein Beginn,

Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

Dieses Zitat von Henry Ford bestimmt das Denken und Handeln bei den Torgauer Stadtwerken."