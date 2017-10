Musik lauschen, starke Worte hören - und eine Lutherlinde weihen

Trossin. Es ist sowohl Bürgermeister Bringfried Otto als auch Pfarrer Johann-Hinrich Witzel anzumerken: Das bevorstehende Ereignis liegt beiden sehr am Herzen: Den Reformationstag am 31. Oktober wollen die politische und die evangelische Gemeinde in Trossin mit möglichst vielen Menschen aus dem Ort und den Nachbargemeinden gemeinsam feiern.

Trossin. Es ist sowohl Bürgermeister Bringfried Otto als auch Pfarrer Johann-Hinrich Witzel anzumerken: Das bevorstehende Ereignis liegt beiden sehr am Herzen: Den Reformationstag am 31. Oktober wollen die politische und die evangelische Gemeinde in Trossin mit möglichst vielen Menschen aus dem Ort und den Nachbargemeinden gemeinsam feiern. Zum Auftakt um 13.30 Uhr gibt es eine Andacht mit Festansprache, anschließend folgt eine feierliche Konzertlesung, und danach wird an die Kaffeetafel eingeladen. Zum Abschluss – und als Höhepunkt – wird eine zuvor gepflanzte Linde geweiht. Die TZ war dazu im Gespräch mit beiden Organisatoren.

TZ: Wer hatte die Idee zur gemeinsamen Reformationsfeier?

B. Otto: Das kann ich gar nicht mehr so genau so sagen. Wir hatten relativ zeitig miteinander gesprochen und überlegt, eine Lutherlinde zu pflanzen. Als Bürgermeister bin ich sehr daran interessiert, dass es bei uns grünt und blüht. Irgendwann habe ich dann gelesen, dass ich eine Festansprache halten soll. (Er schmunzelt!)

Herr Otto, wissen Sie schon, was Sie sagen werden?

Ich habe darüber nachgedacht, dass ich keinesfalls Geschichtliches zur Reformation vortragen möchte. Davon wird schon viele Monate lang berichtet. Reformation bedeutet ja auch, bestimmte Positionen zu überdenken und etwas Neues zu beginnen. In der Kommunalpolitik würden wir gern mehr bewerkstelligen, aber oft werden durch Gesetze Grenzen vorgegeben - und auch durch knappe Finanzen. Dennoch glaube ich, dass wir in den vergangenen Jahren hier bei uns in Trossin gut vorangekommen sind. Sicher werde ich dazu einige Worte sagen.

Herr Pfarrer Witzel, Sie gestalten die Andacht und haben auch eine festliche Konzertlesung angekündigt. Was und wen dürfen die Besucher dazu erwarten?

Pf. Witzel: Ich konnte die Jazz-Pianistin Almuth Schulz und den Vorleser Dr. Hans-Hennig Schmidt nach Trossin einladen. Almuth Schulze ist mit ihren Programmen im In- und Ausland unterwegs. Sie ist freiberuflich auch als Komponistin und Dozentin tätig, arbeitet mit Musikern, Tänzern, Lyrikern und sogar mit einem Clown zusammen. Viele Musikfreunde kennen sie von den sommerlichen Nachtschwärmer-Meditationen in der Dresdner Frauenkirche, die sie seit 2002 begleitet. Ihre Musik erklingt thematisch passend im Kontext zu Literatur und Kunst. Die Konzertlesung in Trossin soll Martin Luther als Reformator akustisch und emotional gegenwärtig machen. Dr. Schmidt wird deshalb entsprechende Texte lesen und rezitieren. Der Germanist ist bekannt für das Format LITERAtainment. Es lässt Literatur lebendig werden. Ich kenne beide Künstler aus Halle/Saale und bin sehr froh, dass sie zugesagt haben. Sie vermitteln echten Hörgenuss und sind beide Meister ihrer Genres.

Damit dürfte Luthers Freude am Wort und an der Musik deutlich werden.

Pf. Witzel: Genau das war auch die Motivation. Wir erinnern uns an einen epochalen Aufbruch, zu dem wir auch heute noch stehen. Das ist verbunden mit den starken Worten von Martin Luther und seiner Wertschätzung der Musik gerade auch in der Kirche. Deshalb bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, dieses Programm zusammenzufügen.

Im Anschluss wird an die Kaffeetafel gebeten und danach die Linde geweiht ...

Pf. Witzel: Ebenfalls ganz im Sinne von Martin Luther, der sehr gern am vollbesetzten Tisch gespeist hat. Außerdem hatte er gern unter Bäumen gepredigt. Deshalb werden wir auch die zuvor gepflanzte Linde weihen.

B. Otto: Es macht doch sehr viel Spaß, mit vielen Menschen zu feiern. Das ist unterm Dach der Kirche so, und auch vielerorts in den Dörfern. In Trossin soll dieser Tag jedenfalls ein besonderer werden, zu dem interessierte Menschen herzlich willkommen sind. Gespräch: Gabi Zahn