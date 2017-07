Denn der Kultur- und Heimatverein Mockrehna hat die Besucher zu Folklore, Klassik und Swing mit dem Instrumentalensemble „Virtuosen“ in die evangelische Kirche Mockrehna eingeladen. „Die Deutsch-Russländische Gesselnschaft wurde 1992 gegründet.

„Kinder von Tschernobyl“ hieß die erste Aktion der Gesellschaft, mit der Kinder aus Mogiljow und Mozyr nach Deutschland kamen, also aus weissrussischen Städten, die durch die Tschernobyl-Katastrophe betroffen waren. Das deutsche Publikum hat Gelegenheit, Kunst, Kultur und Bräuche der osteuropäischen Jugend kennenzulernen.“

Der Verein wollte mit dem Konzert die Einwohner aus ihren Häusern und Wohnungen locken, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. „Der Termin war nicht so glücklich gewählt, da viele Leute im Urlaub sind. Aber der Termin passte ins Programm und wir sind auch mit der Besucherzahl recht zufrieden“, sagt die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Mockrehna, Gabriele Otto. „Die Musik ist sehr abwechslungsreich und sorgt für gute Stimmung.

Wir hatten bereits im vorherigen Jahr ein solches Konzert und es kam schon damals sehr gut bei den Besuchern an. Es ist eben keine Kirchenmusik, sondern Musik, die gute Stimmung verbreitet.“ So gibt es bereits die Überlegung, die Gruppe auch im kommenden Jahr noch einmal nach Mockrehna zu holen.

Doch erst einmal steht das Gospelkonzert am 24. September bevor. Hier kommt der Gospelchor „open up wide“ unter der Leitung von Eva von der Heyde in die Kirche nach Mockrehna. „Wir hoffen, hier auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Wir feuen uns sehr darauf. Es wird sicher ein tolles Erlebnis“, so die Vorsitzende.