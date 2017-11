Musikprojekt auch für nächstes Jahr geplant

Torgau/Nordsachsen. Letzte Woche fanden in Nordsachsen mehrere Workshops im Rahmen des Musikprojektes „MUCKE!“ statt, welches morgen mit einem Konzert in der Kulturbastion seinen Abschluss findet. Die Torgauer Zeitung sprach mit der kommunalen Integrationskoordinatorin des Landratsamtes, Steffi Sommermeier, über den bisherigen Projektverlauf.



TZ: Wie kamen Sie auf die Idee für das Projekt?

S. Sommermeier: Der Impuls kam von der Kulturbastion. Hier bestand bereits Kontakt mit der A-Capella-Band „One World Projekt“. Das KAP fragte dann bei uns, den kommunalen Integrationskoordinatoren, nach, ob Interesse besteht, ein solches Musikprojekt mit Workshops und einem Abschlusskonzert umzusetzen. In gemeinsamen Gesprächen haben wir uns anschließend entschieden, ein landkreisweites Musikprojekt durchzuführen. Dessen Umsetzung wurde durch Fördermittel der Partnerschaft für Demokratie ermöglicht.



Wie lautet das Ziel?

Ziel des Projekts ist es, die Jugendlichen zu vernetzen, Begegnungsmöglichkeiten in den Workshops zu schaffen und Gleichaltrige kennenzulernen. Die Teilnehmer können Erfahrungen mit der eigenen Stimme sammeln, zusammen neue Techniken, wie beispielsweise das Beatboxen, ausprobieren und durch die Präsentation des einstudierten Songs beim Abschlusskonzert Selbstvertrauen aufbauen.



Wie viele Jugendliche haben an den einzelnen Workshops teilgenommen?

In Taucha waren es zwei Teilnehmer, in Delitzsch fünf, in Eilenburg elf, in Torgau 15 und in Oschatz 19.



Sind Sie mit dieser Resonanz zufrieden?

Wir haben uns jeden Tag gesteigert. Doch ich hätte mir trotzdem noch mehr Teilnehmer gewünscht. Das Projekt war in dieser Form neuartig im Landkreis Nordsachsen, sodass ich aber mit der Organisation und der Qualität der Workshops zufrieden bin. Die Band hat mit den Jugendlichen intensiv zusammen gearbeitet und ist auch auf die Wünsche eingegangen. Ich habe aber einiges dazugelernt, was ich bei künftigen Projekten anders planen und umsetzen würde.



Wie sieht das Fazit der Teilnehmer aus?

Alle waren begeistert. Natürlich ist so ein Musikworkshop eine Abwechslung zum Schulalltag. Aber am Ende waren alle überrascht, was man an nur einem Tag lernen kann. Unter den Teilnehmern waren auch richtige Musiktalente dabei, die sehr gut singen oder Beatboxen konnten. Ein Jugendlicher hatte sogar seinen eigene Gitarre mitgebracht und meinte, er habe sie sich gekauft und möchte unbedingt Gitarre spielen lernen. Auch diesen Wunsch hat die Band gleich aufgenommen und ihm ein paar erste Griffe gezeigt.



Was ist der nächste Punkt im Rahmen des Projektes?

Beim gemeinsamen Abschlusskonzert morgen um 18 Uhr in der Kulturbastion in Torgau kommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aller fünf Workshops zusammen. Die Band „One World Projekt“ wird zudem Songs aus ihrem brandneuem Album „GLOBAL WARNING“ präsentieren. Die Lieder sind funky, frech, poetisch, emotionsgeladen und überwiegend mit deutschen Texten versehen. Der Eintritt ist frei. Zum Konzert sind alle recht herzlich eingeladen.



Planen Sie für nächstes Jahr eine Neuauflage?

Ja, es wird auch im nächsten Jahr ein Musikprojekt geben. Mehr kann ich leider noch nicht verraten, da wir noch am Anfang der Planung stehen.