TORGAU Container-Café räumt Fördermittel ab TORGAU. Aus der Stiftung „Ich kann was!“ der Deutsche Telekom heraus hat der Torgauer Container-Jugendclub „Chill out“ in Nordwest Fördermittel für ein Kinder- und Jugendprojekt gewonnen. mehr…

TORGAU B 87: Freigabe am 4. Dezember Mockrehna. Es bleibt dabei: Der seit Anfang Mai gesperrte Abschnitt der B 87 zwischen Knoten „Stern“ und Mockrehna wird Anfang Dezember für den Verkehr freigegeben. mehr…

NORDSACHSEN "Stadt- und Gemeinderäte werden erpresst" Nordsachsen. Der nordsächsische SPD-Kreis- und Gemeinderat Heiko Wittig hat organisierten Widerstand gegen die Erhöhung von Kita-Gebüren gefordert und Kommunalpolitiker dazu angehalten, diesen Widerstand zu unterstützen. mehr…

TORGAU "Heimat erleben - ein tolles Weihnachtsgeschenk" Torgau. Im Torgau-Informations-Center (TIC) wird seit einigen Tagen die Gutschein-Box des Städtebundes Elbe-Elsterau angeboten. Die TZ sprach mit Gabriele Fiebig und Manuela Naumann. mehr…

TORGAU "Frieden und Freiheit bewahren!" Torgau. Vereintes Gedenken zum Volkstrauertag am großen Steinkreuz auf dem Torgauer Friedhof mehr…

OSTELBIEN Pkw landet im Straßengraben Dautzschen. Blechschaden gab es am heutigen Morgen am Abzweig zum Truppenübungsgelände Rosenfeld. Ein Pkw VW war offensichtlich aus Richtung Torgau kommend von der Fahrbahn abgekommen. mehr…

NORDSACHSEN "Wir Packen`S an!" - Herbst 2017 Die neue Ausgabe von "Wir Packen‘S an!" im Herbst 2017 stellt wieder insgesamt 12 000 Euro für sechs verschiedene Projekte bereit. Lesen Sie hier alle Infos zur aktuellen Auflage. mehr…

Von zwei Lkw eingeklemmt Ein Opelfahrer (73) befuhr am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr die B 87 aus Zwethau kommend in Richtung Döbrichau. Als er in einer Rechtskurve einen Lkw MAN überholen wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 17. November als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Die Ausstellung „50 Jahre Tanzmusik in Torgau“ nimmt weiter Gestalt an.

– Thilo Seibel lädt nächste Woche zum politischen Kabarett „Wenn schon falsch, dann auch richtig!“ in die Kulturbastion.

– Die FERN.licht Messe lockt am 25. und 26. November in die Kongresshalle am Zoo Leipzig. WE-Tipps: Familiensauna im Aquavita, ABI Wallenstein im KAP, Faschingsauftakt in Sitzenroda mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

