Nächste Förderrunde im Sächsischen Zweistromland-Ostelbien

Nordsachsen. 4,1 Millionen Euro warten nun darauf, abgerufen zu werden: Von heute an bis zum 22. August können in der LEADER-Region „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ Anträge zu elf verschiedenen Förderschwerpunkten eingereicht werden. Kommunen, Unternehmen, Vereine und Privatpersonen werden mit 75 Prozent Förderquote gelockt. Studien und Planungen wiegen nochmals fünf Prozent mehr. Das regionale Entscheidungsgremium wird am 18. September über die eingereichten Vorhaben befinden.



Die Unterstützung gliedert sich in:

• Erhalt und Entwicklung von Gebäuden für private Wohnzwecke,

• Förderung von Investitionen in die Nahversorgung,

• Förderung von Investitionen in Kultur, Bildung und Freizeit,

• Förderung von verkehrstechnischer Wegeinfrastruktur,

• Bau und Entwicklung von touristischer Infrastruktur

• Konzepte zur Qualitäts- und Serviceorientierung

• Konzepte für touristische Angebote mit Nachbarregionen

• Konzepte für touristische Produkte

• Bau, Erhalt und Entwicklung von Beherbergungsbetrieben

• Erhalt und Wiederherstellung von Landschaftselementen

• Sanierung und Renaturierung von Gewässern zweiter Ordnung



Erst vor wenigen Tagen hatte das regionale Entscheidungsgremium in Borna (Liebschützberg) über die vorige Förderrunde entschieden: Von den 44 Projekten mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Millionen Euro stammen viele aus dem Altkreis Torgau. Dies betrifft die Sanierung von Dach und Turm der Kirche in Großtreben, sechs Abrisse (in Stehla, Kötten, Weßnig, Mehderitzsch, Belgern und Bennewitz), 13 Bauprojekte (u.a. in Beilrode und Blumberg), Schaffung von Parkplätzen in Schildau (Albert-Lange-Straße) und Probsthain (Vereinsheim), die Sanierung des Gutshauses respektive Schlosses in Oelzschau (hier soll ein Produktions- und Vermarktungsstandort für Farben geschaffen werden) sowie die Sanierung eines Drei-Seiten-Hofs in Sitzenroda, wo künftig Obst weiterverarbeitet werden soll.