Nächste Top-Leistung gegen einen Top-Gegner, aber dennoch verloren

Handball. In der C-Jugend-Bezirksliga spielte der VfB Torgau am Wochenende gegen die Spielgemeinschaft Gohlis Nord Leipzig. Die Torgauer hatten eine Leistungssteigerung gegenüber dem Hinspiel angepeilt.

Wie gesagt: Nächste Top-Leistung der Torgauer gegen einen Top-Gegner. Und trotzdem gab es leider wieder keine Punkte. Und auch wenn die Jungs sich davon nix kaufen können, so gab es doch hinterher vom Gegner viel Lob über die Leistungssteigerung seit dem Hinspiel. Dieses hatte man im Oktober noch 35:10 verloren. Und ein bisschen besser wollten sich die VfB-Jungs an diesem Samstag schon verkaufen.

Gesagt getan! Beim Tabellenzweiten rieb man sich erstmal verwundert die Augen. Die Heimsieben ging in Führung. Und das brachte den Trainer der Gäste so auf die Palme, dass er nach 6:17 Minuten seine erste Auszeit nahm und dabei schon etwas lauter wurde. Danach begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Bis der Favorit aus Leipzig kurz der Pause doch noch einen kleinen Zwischensprint einlegte und ein 11:15 mit in die Kabine nahm.

Nach der Halbzeit legte MoGoNo noch drei Tore nach und der Drops schien gelutscht. Jetzt plätscherte die Partie vor sich hin. Bis die Heimsieben zu einem fulminanten Schlussspurt ansetzte. Innerhalb weniger Minuten wurde aus einem 23:28 ein 26:28. Torgau im Angriff, Freiwurf und Auszeit. Man brauchte ein schnelles Tor. K. Schaller fasste sich ein Herz und traf. Sofort gingen die VfB-Spieler in die offene Deckung. Doch die routinierten Gäste fanden die Lücke und machten den Deckel auf die Partie.