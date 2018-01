Nächster Loebner steht in den Startlöchern

Somit wird er die Familientradition in zwölfter Generation fortführen, denn seit 332 Jahren übergibt stets der Vater den Torgauer Laden an den ältesten Sohn. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, die mit viel Verantwortung verbunden ist. Doch ich werde sie meistern“, versichert der 41-Jährige. Bereits seit 2006 steht er seinem Vater in dem Spielwarengeschäft als Geschäftsführer zur Seite. Schon als Kind stand für ihn fest, dass er eines Tages in das Geschäft einsteigen möchte. Ein anderer Beruf kam für Ingo Loebner nicht in Frage: „ Die Vielseitigkeit gefällt mir an meiner Arbeit besonders. Zum einen stehe ich durch die Kunden in stetem Kontakt mit Menschen, zum anderen fordern mich beispielsweise meine Aufgaben als Verantwortlicher für den Waren-Einkauf sowie die Mitarbeiterplanung.“

Die Gedanken des Torgauers kreisen allerdings nicht nur während der Arbeitszeit um den Job, sondern auch zu Hause: „Meine Arbeit zählt gleichzeitig zu meinen Hobbys. Daher geschieht es nicht selten, dass mich gleich wieder der Ehrgeiz packt, sobald ich heim komme und ich mich an den Laptop setze.“

Zeit zum Abschalten nimmt er sich aber trotzdem. So findet er beim Sport oder bei Spaziergängen mit dem Hund seiner Eltern, seinem „besten Freund“, wie er den Vierbeiner liebevoll bezeichnet, immer zur Ruhe. Außerdem dürfen ebenso Stunden der Zweisamkeit nicht fehlen. Der zukünftige Geschäftsinhaber verbringt seine Freizeit nämlich nicht nur allein oder mit Freunden, sondern auch mit seiner Partnerin. Das Familienunternehmen möchte er auch an die nächste Generation übergeben und sieht die Zukunft wie bisher stets optimistisch.