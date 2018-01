Nächster Masten, nächster Ärger

Sitzenroda/Neußen. Hans-Jürgen Hietzsch (LINKE) hatte in der vergangenen Woche moniert, dass der vor etwa einem Jahr in Sitzenroda gesetzte Mast nicht ganz im Lot stehe, um nicht zu sagen schief sei. Gegenüber der Torgauer Zeitung bekräftigte gestern auch CDU-Amtskollege Lutz Saalbach diesen „Blickwinkel“. Hier müsse mit der verantwortlichen Firma noch einmal Kontakt aufgenommen werden, sagte Saalbach.



Was den noch immer fehlenden Masten in Neußen betrifft hatte Bauamtschefin Ute Simon gegenüber den Stadträten noch keinen neuen Stand vermelden können. Auf Nachfrage von Jochen Werner (Freunde der Feuerwehr und Stadtwehrleiter) bot sie an, bei der beauftragten Firma noch einmal nachzufragen. Für Herberth Sigwarth (CDU) ist und bleibt die Posse um die Neußener Sirene jedoch ein Unding. Er sparte gegenüber der Verwaltung nicht mit Kritik. Einerseits werde der Umstand beklagt, tagsüber nicht genügend einsatzfähige Feuerwehrleute zu haben. Andererseits leiste man sich den Luxus, eine Sirene abzubauen ohne rechtzeitig für einen Ersatz zu sorgen. Wie die TZ daraufhin vermeldet hatte, musste sich die Neußener Ortswehr deswegen vom Dienst abmelden, weil sie nicht mehr alarmiert werden konnte.



Zwar hatte Hauptamtsleiterin Katrin Benndorf im Belgeraner Bürgersaal noch nach Erklärungen gesucht, warum es mit der Sirene in Neußen derart große Probleme gab – unter anderem sei es schwer gewesen, überhaupt ein Grundstück für den neuen Sirenen-Standort ausfindig zu machen. Doch dies alles wollte Sigwarth nicht gelten lassen. Er sprach von Schlamperei, worauf Benndorf wiederum entgegenhielt, dass die Verwaltung gewiss nicht schlafe.

Um die Diskussion auf Grund der fortgeschrittenen Zeit nicht ausufern zu lassen, räumte Bürgermeisterin Eike Petzold ein: „Wir sind alle nicht glücklich darüber, wie das gelaufen ist.“