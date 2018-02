Närrisch, köstlich und beschwingt

Gerade hat Marie einen der letzten mit Pflaumenmus gefüllten Leckerbissen verspeist, die bei Füchsels zu haben waren. Nichts ist davon übrig, außer den Zuckerkrümeln am Mund. Die küsst Silvio genüsslich weg – und scheint´s zufrieden zu sein. Sodann blickt er um sich und staunt: „Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Pfannkuchen es hier gibt. Ich hab’s nicht glauben wollen.“ Das junge Paar war aus Richtung Elsterwerda gekommen, um das launige Spektakel im Prima-Einkaufs-Park Torgau (PEP) mitzuerleben und nebenbei ein „bisschen Spielzeug“ für die neue Wohnung zu kaufen, wie Marie verrät. Dabei zeigt sie auf ein Paket, das Silvio unterm Arm trägt. Es ist ein Akkuschrauber. Dieser bleibt nicht das einzige Gepäckstück. Denn zweimal umrundet das Paar noch die Pfannkuchenmeile und kauft an jedem der sechs Stände mindestens zwei und höchstens sechs Stück: „Bei uns gibt es heute Abend eine süße Party“, verkündet er. Per Handy hatten beide herzige Bilder an Freunde verschickt: Pfannkuchen mit rosa Zuckerguss und einer glücklichen Marie, Pfannkuchen mit Sternchen, Marshmallows, Regenbogen- oder „Konfetti“-Deko, Schoko- und Eierlikör-Überzug, auch welche mit Smileys und einen zwinkernden Silvio.

Fest steht: Deutschlands liebstes Faschingsgebäck hat in Torgau eine neue Kult-Heimat gefunden. Zwischen 2200 und 3000 Pfannkuchen hatte jeder teilnehmende Bäckermeister mit seinen Helfern in der Nacht zuvor gefertigt und per Hand klassisch oder phantasievoll dekoriert. Gedankt wurde ihnen das von etwa 10 000 Kunden. Zum unveränderten Preis von je einem Euro pro Stück wurden diese auch in größeren Mengen gern abgekauft.

Dass im PEP aufgrund umfangreicher Umbau-Maßnahmen derzeit einige Verkaufsflächen geschlossen sind, hat dem Zulauf jedenfalls nicht geschadet. Umso mehr legten sich die Bäckerei-Betriebe ins Zeug. Auch zur 16. Aktion hatte sich jeder ein eigenes Motto überlegt, das die Deko der Pfannkuchen ebenso beeinflusste wie die Ausgestaltung der Stände und die Kleidung der Verkaufsteams.

So symbolisierte die Schröder-Crew aus Großtreben mit einer Smiley-Parade ihren Werbespruch: „Schenk dem Leben ein Lächeln“. Hoffmanns aus Falkenberg/Elster und Füchsels aus Torgau lockten mit Clownerie und Karneval in Venedig. Das sportliche Taube-Team mit Hauptsitz in Merkwitz machte Appetit auf die Fußball-WM. Die flinken Azubis von Steineckes (Bernburg) luden ein zum „Scheunenfest der Landfrauen“, und die Bäckerei Raddatz aus Gröditz punktete mit einer Unicorn-Zauber-Area und Einhorn-Pfannkuchen.

Die Auswahl war überall riesig. Das runde, teils auch längliche herrlich duftende Gebäck war gefüllt mit auserlesenen Zutaten: Granatapfel, Erdnuss-Karamell, Nougat, Erdbeer, Sanddorn, x-erlei Fruchtmarmeladen, Eierlikör, Schokosahne ... und, und, und. Center-Managerin Elke Ullrich lobte bei ihren Rundgängen ein um das andere Mal die phantasievollen Kreationen.



Einmal mehr wusste Stefan Bräuer aus Oschatz die über siebenstündige Veranstaltung mit beeindruckender Lockerheit zu moderieren, machte dabei auf die einzelnen Angebote aufmerksam, fachsimpelte und scherzte mit dem Publikum und den Verkäufern gleichermaßen.

Zu Beginn wurden die Pfannkuchen durch eine sechsköpfige unabhängige Jury bei einer Blind-Verkostung auf Geschmack und Aussehen geprüft. Diese Beurteilung, aber ebenso die Ausgestaltung der Stände und das Outfit der Verkaufsteam flossen in die Gesamtbewertung ein. Vor allem viele Stammbesucher mutmaßten und wetteten gar, ob denn Wanderpokal-Sieger Michael Füchsel nunmehr den fünften Sieg in Folge feiern – und damit die neue Trophäe erhalten würde.

Die Neugier war groß, der putzmuntere Mann am Mikro wusste die Spannung kurz vor 16 Uhr aber noch stimmungsvoll anzuheizen – mit Chorgesang und einer flotten Choreografie. Sie war Entspannungs- und Freudentanz zugleich, denn Elke Ullrich hatte zuvor eine unglaubliche Zahl verkündet: „Heute wurden 15 733 Pfannkuchen verkauft – 68 Stück mehr als im Vorjahr!“ Daraus resultiert: Verlierer konnte es gar nicht geben. „Egal, wie es ausgeht, wir freuen uns über so viel Resonanz und die vielen Gespräche mit den Kunden“, ließ Andreas Hoffmann wissen. Er hatte gemeinsam mit Sohn Christian zehn Sorten gefertigt. Dann, kurz nach 16 Uhr, gab es die lang erwartete Ansage von Elke Ullrich: Als Sieger der Pfannkuchenmeile 2018 rief sie Heiko und Annett Schröder nach vorn. Vize wurde Michael Füchsel, gefolgt von der Bäckerei Raddatz. Die Erstplatzierten, aber auch alle anderen badeten geradezu in jubelndem Applaus und feierten noch eine ganze Weile miteinander, bevor die Stände beräumt wurden. Bis zum nächsten Jahr.

