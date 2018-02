Nabu stellt auch dieses Jahr wieder Schutzzäune auf

Torgau. Mit dem warmen Wetter kommen dann auch die Kröten und Frösche wieder aus ihren Winterverstecken und beginnen zu wandern. Und damit die wandernden Kröten, Frösche und Lurche nicht der Gefahr einer befahrenen Straße ausgesetzte sind, bringen Mitglieder der Nabu-Ortsgruppe Torgau jedes Jahr Schutzzäune an. Im Vorfeld der diesjährigen Aktion sprach die TZ darüber mit Nabu-Mitarbeiterin Doris Rendchen:



TZ: Wann genau beginnen Sie dieses Jahr mit dem Anbringen der Zäune?

D. Rendchen: Das kann man im Moment noch gar nicht so genau sagen. Es dauert allerdings schon noch ein wenig, bis die Kröten anfangen zu wandern. Warmes und trockenes Wetter ist für die Tiere wichtig, davon sind wir momentan noch entfernt. Ungefähr 15 Grad Nachttemperatur brauchen die Kröten, das dauert bestimmt noch einige Wochen bis diese erreicht sind.



Und wo werden dann die Zäune angebracht?

Zum einen bringen wir am Prudel in Ostelbien einen zwei Kilometer langen Zaun an, an der Torgauer Fischeraue stellen wir ein 100 Meter langes Exemplar auf.



Welche Tiere gehen denn überhaupt auf Wanderschaft?

In erster Linie sind das Erd- und Knoblauchkröten. Außerdem sind noch Grünfrösche, Rotbauchkröten und an der Fischeraue noch Kammmolche unterwegs. Auch einige Moorfrösche sind noch mit dabei, die werden allerdings von Jahr zu Jahr seltener, da der Prudel immer weiter austrocknet und diese dort langsam aussterben.



Kann man dagegen denn nichts tun?

Wir haben uns schon oft deswegen an das Umweltamt des Landkreises gewandt, allerdings bisher ohne nennenswerten Erfolg. Es heißt immer, man habe das Problem auf der Agenda und wolle etwas unternehmen, passiert ist bis heute allerdings noch nichts.