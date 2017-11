Nach DM-Gold ist Junioren-WM das Ziel

Gewichtheben. Freitag bis Sonntag fanden in Speyer die Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven statt. Die Farben des SSV 1952 Torgau vertrat Julian Pianski. Und nach seinem 6. Platz bei der EM wollte Julian unbedingt Gold. Allerdings mit einer kleinen Veränderung. Julian startete in der Klasse bis 105kg. Im Reißen meisterte er gut 144kg und 147kg. Im dritten Versuch ließ er 150kg aufstecken und riss die Last. Doch leider zuckte der rechte Ellenbogen leicht und damit wurde der Versuch ungültig gegeben.

Im Stoßen startete das Talent mit 175kg. Nach ebenfalls gültigen 180kg lies Julian die neue Bestleistung von 183kg auflegen und konnte den Versuch erfolgreich gestalten. Damit Bestleistung im Stoßen sowie mit 330kg im olympischen Zweikampf. Das bedeutete Gold für den 19-jährigen bei den Junioren und Platz 4 in der Gesamtwertung. Der neue Deutsche Meister konnte es sich nicht verkneifen, sich über den ungültigen 150kg-Versuch zu ärgern. Mit diesem hätte Julian die Olympiakadernorm geknackt. Aber die fehlenden 3kg sollten in 2018 kein Problem mehr sein.

Trotz noch ausstehender Bundesligakämpfe heißt es jetzt erst einmal Training runterfahren. Im nächsten Jahr will Julian die Norm für die Junioren-WM erfüllen. Es bleibt weiter spannend.