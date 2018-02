Trossin. Seit gestern 18.30 Uhr steht es offiziell fest: Bei der Bürgermeisterwahl in Trossin am Sonntag, dem 4. März, treten drei Kandidaten an. Dies gab Kerstin Götz, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, bei der abschließenden Sitzung am Abend bekannt.

Arzberg. Am vergangenen Samstag feierte das närrische Volk die 18. Faschingsfete in der Arzberger Rosenholzhalle.

Schildau. Der Faschingsclub Schildau hatte sich am vergangenen Sonnabend vorgenommen, pünktlich seinen Flughafen in Schildau zu eröffnen. Jede Menge Fluggäste sowie Piloten und Stewardessen kamen durch eine Sicherheitsschleuse ins Schildauer Terminal.

Fußball. In der Hallen-Cup-Serie des SC Hartenfels 04 für C-Junioren traten aus Torgau sowohl der JFV Union als auch als auch der FC Elbaue an. Union ging erfolgreicher nachhause als die Elbauer.

Kegelsport. Nach dem geglückten Auswärtssieg in Freital war der Spitzenreiter aus Zwickau in Dommitzsch zu Gast. Der DKC tat alles daran, diesen mächtigen Gegner zu bezwingen. Ohne Erfolg.

Fußball. Nach dem Angriff auf Turnierleiter Falk Zschäbitz während der F-Jugend-Hallenkreismeisterschaft in Oschatz am Sonnabend richten sich die Beschuldigungen nun gegen beide Seiten.

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

– Wer das „Dschungelbuch“ als Musical live erleben möchte, hat am 10. Februar in Riesa die Möglichkeit dazu. TZ verlost 2 x 2 Freikarten an die Leser.

– Im Februar können die Kids im Torgauer Aquavita zu einem Vorzugspreis Saunen und dazu das Bad umsonst benutzen.

– Mit Jörg Hertel lässt sich am Sonntag ab 17 Uhr im Kulturhaus ein visueller Ausflug in die Karibik machen.

WE-Tipps